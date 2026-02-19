快訊

直播／南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅被認定主謀、逃過死刑判無期

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

聽新聞
0:00 / 0:00

集資秘訣！連買五家湊一本 25張刮中19張 日料夫妻店成百萬名店

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台彩表示，一對經營日本料理店的夫妻，與熟客們集資同樂，成功刮出「1200萬大吉利」貳獎100萬元，讓整間店瞬間沸騰。示意圖。圖／本報資料照片
台彩表示，一對經營日本料理店的夫妻，與熟客們集資同樂，成功刮出「1200萬大吉利」貳獎100萬元，讓整間店瞬間沸騰。示意圖。圖／本報資料照片

農曆春節期間，不少店家也把刮刮樂當成凝聚與客人感情的過年儀式。台彩表示，近日傳出的百萬喜訊，一對經營日本料理店的夫妻，與熟客們集資同樂，成功刮出「1200萬大吉利」貳獎100萬元，讓整間店瞬間沸騰。

根據新北市永和區「招財進寶企業社」代理人梁小姐轉述，這對年約40歲的餐廳夫妻，每逢過年都會與客人一起集資買刮刮樂，在店裡邊聊天邊開刮，已成固定儀式。今年老闆娘更特別帶著兒子連跑永和附近5家彩券行，每家各買5張「1200萬大吉利」，笑說「散張代表不同運氣」，希望把各路好運都帶回店裡。

回到餐廳後，眾人圍在吧台前一張張刮開，25張彩券竟然刮中19張，現場驚呼聲此起彼落。更戲劇性的是，倒數第2張刮出眾人夢寐以求的100萬元大獎，瞬間把氣氛推到最高點。熟客們笑稱，日料店今年正式晉升為「百萬名店」，不只料理好吃，連財運都旺。

梁小姐也表示，過年期間不少民眾喜歡集資同樂，把刮刮樂當成團聚活動的一部分，中獎固然開心，更難得的是一起期待、一起歡呼的過程。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

連跑5家買25張刮刮樂 日料店與熟客集資刮中百萬

黑貴賓招財！正妹刮中10萬竟「走人」 八德彩券行PO文急尋失主

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

相關新聞

集資秘訣！連買五家湊一本 25張刮中19張 日料夫妻店成百萬名店

農曆春節期間，不少店家也把刮刮樂當成凝聚與客人感情的過年儀式。台彩表示，近日傳出的百萬喜訊，一對經營日本料理店的夫妻，與...

國3、國5紫爆！初三走春出遊車潮多 國5北上雪隧前排隊長達4.5公里

大年初三各地天氣不錯，走春出遊人潮增加，目前國3東向木柵-深坑端，以及國5北向宜蘭-頭城等都出現紫爆情形，時速不到20公...

蕭美琴嘉義發紅包 參拜民雄大士爺廟、南天門太子行宮

副總統蕭美琴今天到嘉義發紅包，參拜民雄大士爺廟、慶誠宮及南天門太子行宮，全程面帶微笑賀年，熱情向民眾打招呼，身上同樣穿著...

小孩成財神爺代言人 男童隨手挑1張 母刮出100萬：教育基金有了

農曆春節期間，不少民眾趁著走春試手氣，而有趣的是，近期傳出的兩則大獎喜訊，都和「孩子」有關。無論是金手指隨手一指，或是全...

台南女兒蕭美琴初三發福袋 現場大排長龍 巧遇國中同學

台南女兒副總統蕭美琴大年初三返回故鄉，一早在開基玉皇宮發一元福袋，一早大批鄉親大排長龍，現場巧遇國中同學也來排隊領福袋相...

初三赤狗日最凶憤怒之神出沒！丟垃圾簡單1招｢送窮」迎財富

19日（周三）為農曆大年初三，俗稱「赤口」，又稱為「赤狗日」，這天是春節中的大凶之日，傳統上被視為容易發生爭執的日子，同時也是民俗中的「送窮日」。本文為大家整理大年初三各種禁忌，以免觸犯影響來年運勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。