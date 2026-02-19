集資秘訣！連買五家湊一本 25張刮中19張 日料夫妻店成百萬名店

農曆春節期間，不少店家也把刮刮樂當成凝聚與客人感情的過年儀式。台彩表示，近日傳出的百萬喜訊，一對經營日本料理店的夫妻，與熟客們集資同樂，成功刮出「1200萬大吉利」貳獎100萬元，讓整間店瞬間沸騰。

根據新北市永和區「招財進寶企業社」代理人梁小姐轉述，這對年約40歲的餐廳夫妻，每逢過年都會與客人一起集資買刮刮樂，在店裡邊聊天邊開刮，已成固定儀式。今年老闆娘更特別帶著兒子連跑永和附近5家彩券行，每家各買5張「1200萬大吉利」，笑說「散張代表不同運氣」，希望把各路好運都帶回店裡。

回到餐廳後，眾人圍在吧台前一張張刮開，25張彩券竟然刮中19張，現場驚呼聲此起彼落。更戲劇性的是，倒數第2張刮出眾人夢寐以求的100萬元大獎，瞬間把氣氛推到最高點。熟客們笑稱，日料店今年正式晉升為「百萬名店」，不只料理好吃，連財運都旺。

梁小姐也表示，過年期間不少民眾喜歡集資同樂，把刮刮樂當成團聚活動的一部分，中獎固然開心，更難得的是一起期待、一起歡呼的過程。