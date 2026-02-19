小孩成財神爺代言人 男童隨手挑1張 母刮出100萬：教育基金有了

快訊

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

特檢求處死刑！ 南韓前總統尹錫悅涉內亂案 今下午一審宣判

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
農曆春節期間，不少民眾趁著走春試手氣，而有趣的是，近期傳出的兩則大獎喜訊，都和「孩子」有關。無論是金手指隨手一指，或是全家人一起屏氣凝神對獎，小朋友彷彿成了財神的代言人。

根據台彩表示，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一名年約30歲的年輕媽媽。信義區家旺彩券行代理人沈小姐轉述，當天一名年輕媽媽帶著兒子到店裡，看到大人們都在刮刮樂，孩子也躍躍欲試。在店家推薦下，兒子隨手一指挑了1張「2000萬超級紅包」，媽媽還笑說，如果真的刮中大獎，過年紅包就給小孩包大一點。沒想到兒子賣力刮到手都酸了，交由代理人確認時，竟真的刮出100萬元。媽媽當場驚呼：「太幸運了！有了這筆獎金小孩的教育基金就有了！」

而在台中市西區阿蓮一路發彩券行，大年初一也上演一家四口的幸運時刻。根據代理人李小姐轉述，一家人為了討好彩頭走春買刮刮樂，其中年約20歲的小女兒不熟悉玩法，請店家協助對獎，投注機突然響起與平常不同的中獎音樂，店家立刻提醒：「這是中大獎的聲音喔！」一家人屏氣凝神確認，最終刮出「金馬獎」頭獎300萬元，全家相擁直呼：「財神爺真的來敲門了。」

代理人也笑說，過年期間不少家長帶著孩子一起來試手氣，童言童語加上天真笑聲，讓店內氣氛格外熱鬧。

