台南女兒蕭美琴初三發福袋 現場大排長龍 巧遇國中同學

台南女兒副總統蕭美琴大年初三返回故鄉，一早在開基玉皇宮發一元福袋，一早大批鄉親大排長龍，現場巧遇國中同學也來排隊領福袋相見歡。

蕭美琴上午9時在市長黃偉哲、立委陳亭妃、郭國文及玉皇宮廟方人員陪同下發放福袋，現場大排長龍，她也逐一跟祝福鄉親新年快樂，也有小朋友跟媽媽一起排隊領福袋，希望和副總統一起合照，也達成新年願望。

副總統在開基玉皇宮發福袋行程40分鐘，一整天行程滿檔，並未公開發言，隨即趕忙下個行程。 副總統蕭美琴（中）跟領福袋小朋友親切寒喧。記者邵心杰／攝影