初三赤狗日最凶憤怒之神出沒！丟垃圾簡單1招｢送窮」迎財富

香港01／ 撰文／許祺安
春節示意圖。圖／AI生成
春節示意圖。圖／AI生成

19日（周三）為農曆大年初三，俗稱「赤口」，又稱為「赤狗日」，這天是春節中的大凶之日，傳統上被視為容易發生爭執的日子，同時也是民俗中的「送窮日」。本文為大家整理大年初三各種禁忌，以免觸犯影響來年運勢。

1.忌外出拜年

初三為大凶赤狗日，赤狗為憤怒之神，這天正是赤狗出行的日子，拜年容易與他人發生口角爭執，因此建議這天好好在家休息別出外拜年。

2.忌宴客

「赤」也有赤貧之意，初三若宴客，恐怕導致接下來一年脫離不了貧窮。

3.不宜點燈

傳說初三晚上是老鼠娶親的日子，為避免打擾老鼠，因此要早早入睡不宜點燈。也可在家中廚房放米、鹽巴、年糕等食物，象徵給老鼠吃，一旦老鼠飽足後接下來一年都不會害人。

4.不宜行房

經過除夕一直到初二的繁忙活動後，至初三正是最累的時刻，行房可能導致女性氣血不足。另一說法則是為了避免打擾老鼠娶親，因此建議避開此日行房。

5.莫吃過多米粒

由於老鼠吃米粒五穀，為避免與老鼠爭食，這天需避免食用過多米粒。

「送窮日」應該怎麼做？

此外，初三也被視為「送窮日」（有其他說法為初五或初六）。民間習俗認為，這天丟棄垃圾可象徵送走窮氣。可以在廢紙上寫上「窮」字，再與垃圾一同丟棄，象徵將窮困與不好的運勢送出家門，迎接新年的財富與好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

