春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

春節9天連假迄今第5天，衛福部桃園療養院急診已累計57人次就醫，年齡橫跨16歲至75歲，多因重大精神疾病急性發作、失眠焦慮或臨時藥物需求求診。醫療團隊提醒，年節團聚與生活節奏改變，可能成為情緒與病情波動的觸發點，民眾應提高警覺，及早求助，避免延誤治療。

桃療統計，今年春節期間急診量能維持穩定運作，求診個案多以急性症狀控制與用藥調整為主，雖然重大精神疾病比例較平日略降，但短時間內累積57人次，仍顯示連假期間心理健康需求並未停歇。

精神科醫師指出，部分患者因作息打亂、家庭互動壓力或長期壓抑情緒，在節慶氛圍中反而加劇症狀。臨床案例顯示，一名年輕患者因急性行為失控送醫，經危機處置與安全穩定後銜接後續整合治療；另有慢性思覺失調症患者於年節症狀惡化，經急性處理後安排跨院共病照護；還有產後婦女因育兒與家庭角色壓力，出現情緒低落與自殺意念，醫療團隊除完成風險評估，也啟動家庭支持與心理治療轉銜。

醫福會執行長林慶豐今大年初二代表衛福部長到桃療慰問急診、加護病房及門診春節值班醫護人員，肯定團隊在連假期間堅守崗位，並致贈打氣紅包及慰問品；林慶豐表示，春節可以放假，但心理健康守護不能中斷，公立醫療體系肩負社會安全網角色，必須確保急重症與精神醫療服務全年無休。

桃療也呼籲，若出現情緒劇烈波動、失眠惡化、妄想幻聽加劇或有自傷念頭，應立即就醫或撥打求助專線，及早介入治療，是守住心理健康的重要關鍵。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

醫福會執行長林慶豐今初二代部長向桃療醫護人員慰問、打氣。圖／桃園療養院提供