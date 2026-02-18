快訊

春節連假才過半57人送桃療精神科急診 醫師：節慶氛圍可能成觸發點

台南流當車廠大火烈焰沖天…爆炸聲不斷 燃燒160輛汽車、200輛機車

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃療春節值班醫護人員開心收下醫福會執行長林慶豐致贈的打氣紅包及慰問品。圖／桃園療養院提供
春節9天連假迄今第5天，衛福部桃園療養院急診已累計57人次就醫，年齡橫跨16歲至75歲，多因重大精神疾病急性發作、失眠焦慮或臨時藥物需求求診。醫療團隊提醒，年節團聚與生活節奏改變，可能成為情緒與病情波動的觸發點，民眾應提高警覺，及早求助，避免延誤治療。

桃療統計，今年春節期間急診量能維持穩定運作，求診個案多以急性症狀控制與用藥調整為主，雖然重大精神疾病比例較平日略降，但短時間內累積57人次，仍顯示連假期間心理健康需求並未停歇。

精神科醫師指出，部分患者因作息打亂、家庭互動壓力或長期壓抑情緒，在節慶氛圍中反而加劇症狀。臨床案例顯示，一名年輕患者因急性行為失控送醫，經危機處置與安全穩定後銜接後續整合治療；另有慢性思覺失調症患者於年節症狀惡化，經急性處理後安排跨院共病照護；還有產後婦女因育兒與家庭角色壓力，出現情緒低落與自殺意念，醫療團隊除完成風險評估，也啟動家庭支持與心理治療轉銜。

醫福會執行長林慶豐今大年初二代表衛福部長到桃療慰問急診、加護病房及門診春節值班醫護人員，肯定團隊在連假期間堅守崗位，並致贈打氣紅包及慰問品；林慶豐表示，春節可以放假，但心理健康守護不能中斷，公立醫療體系肩負社會安全網角色，必須確保急重症與精神醫療服務全年無休。

桃療也呼籲，若出現情緒劇烈波動、失眠惡化、妄想幻聽加劇或有自傷念頭，應立即就醫或撥打求助專線，及早介入治療，是守住心理健康的重要關鍵。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

醫福會執行長林慶豐今初二代部長向桃療醫護人員慰問、打氣。圖／桃園療養院提供
農曆過年 春節 馬年 精神疾病

