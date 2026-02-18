快訊

三高、長者要注意…過年零嘴怎麼吃不踩雷？桃療營養師揭3原則

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃療營養師提醒年節看似「應景」的小點心，需留意攝取份量，避免體重增加、血糖與血脂失控。圖／桃園療養院提供
桃療營養師提醒年節看似「應景」的小點心，需留意攝取份量，避免體重增加、血糖與血脂失控。圖／桃園療養院提供

農曆春節家戶擺滿糖果、瓜子與各式零嘴，雖然團聚氣氛熱鬧，卻也暗藏飲食陷阱！衛福部桃園療養院營養師提醒，大多數零嘴為高油、高糖、高鹽類型，若毫無節制，短短幾天恐讓體重、血糖與血脂悄悄失控，挑選少加工調味、進食份量及謹慎入口等三原則，就能避雷。

營養師說，市面上常見的花生糖、蜜餞、夾心餅乾、豬肉乾與各式糖果，均為熱量集中、營養價值卻不高，對於糖尿病患者、三高族群及長者而言，更需要提高警覺，一不注意，血糖波動或膽固醇升高，都可能影響後續健康管理。

原則一：挑對種類　減少加工與調味

營養師建議，準備零食時可優先選擇加工度較低的品項，例如無調味堅果、原味瓜子、海苔、烘烤地瓜乾或低糖水果乾。這類食品富含膳食纖維與不飽和脂肪酸，能延長飽足感，也較不易攝取過量油脂與添加糖。

原則二：掌握份量　避免無意識進食

過年聊天、追劇、打牌時最容易「邊吃邊續」，營養師建議可先將零食分裝成小碟、小包，每天總量以一個手掌大小為上限，若能搭配白開水，減少含糖飲料，對穩定血糖與控制熱量更有幫助。

原則三：因人而異　特定族群更要謹慎

糖尿病患者應避開高糖糖果、年糕與甜飲，改選低GI、含蛋白質或纖維的點心，有助減緩血糖上升速度，長者則需注意食物硬度與黏性，避免花生糖、牛軋糖等過硬或過黏食品，以降低噎食風險。

此外，營養師也提醒，零食應視為「加餐」，而非取代正餐，維持三餐規律，飯後適度散步或外出走春活動，都能幫助消耗熱量，避免脂肪囤積；春節的意義在團聚與陪伴，而非暴飲暴食，只要懂得聰明選擇、適量享用，就能在歡樂氛圍中兼顧健康，讓新的一年從清爽無負擔開始。

