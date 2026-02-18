大年初三北向交通量為平日1.6倍 高公局預判「18大路段」易塞

明日(2/19)為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局預判明易塞路段包括南(東)向國1楊梅-新竹等18大路段，建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發。

高公局預判明日重點壅塞路段包括南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北(西)向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施，包括一、封閉：(一)5-12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。(二)10-18時，國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。(三)12-24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制：13-18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。其他包括開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供 高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供 高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供 高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供 高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供 大年初三國道交通疏導措施。圖／高公局提供 高公局預判大年初三易塞路段。圖／高公局提供