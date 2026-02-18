初三走春出遊車潮多 觀光景區、參拜路段易塞

明（19）日是大年初三，交通部公路局表示，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，主要城際道路、部分快速公路銜接國道路段，以及觀光風景區及新春參拜路段都易塞，公路局提醒用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路局表示，明日上午易壅塞路段包含主要城際道路，台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段；快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段；觀光風景區及新春參拜路段：台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1,917班次，疏運32,788人；東部國道客運路線共計行駛580班次，疏運11,953人。

明(19)日為春節連續假期第6日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有79%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。