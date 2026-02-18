快訊

大年初三北向交通量為平日1.6倍 高公局預判「18大路段」易塞

初三走春出遊車潮多 觀光景區、參拜路段易塞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
交通部公路局表示，大年初三預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮。省道示意圖。聯合報系資料照
交通部公路局表示，大年初三預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮。省道示意圖。聯合報系資料照

明（19）日是大年初三，交通部公路局表示，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，主要城際道路、部分快速公路銜接國道路段，以及觀光風景區及新春參拜路段都易塞，公路局提醒用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路局表示，明日上午易壅塞路段包含主要城際道路，台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段；快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段；觀光風景區及新春參拜路段：台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1,917班次，疏運32,788人；東部國道客運路線共計行駛580班次，疏運11,953人。

明(19)日為春節連續假期第6日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有79%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

蕭美琴宜蘭參拜發福袋 盼國泰民安國人團結

影／卓榮泰三重參拜發福袋 盼朝野合作推動總預算

蕭美琴新北參拜人氣旺 讚蘇巧慧溫暖會做事 曝戰貓帽T蔡英文也喜歡

賴總統參拜 主委突噴射狀嘔吐 醫：諾羅病毒酒精殺不死 肥皂洗手有效

相關新聞

想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」

農曆春節全台各地彩券行買氣強強滾，民眾紛紛試手氣，希望能受到財神爺眷顧，抱回億萬頭獎。究竟什麼樣的面相最容易中大獎？

2026犯太歲4生肖別慌！點光明燈、安太歲全攻略＋4大禁忌一次看

2026年春節年假長達9天，不少民眾除安排走春、與家人團聚外，也把握機會前往廟宇參拜祈福，為新的一年求平安、轉好運，特別是犯太歲者更...

大年初三北向交通量為平日1.6倍 高公局預判「18大路段」易塞

明日(2/19)為春節連續假期初三，交通部高公局預估國道交通量為135百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.5...

初三走春出遊車潮多 觀光景區、參拜路段易塞

明（19）日是大年初三，交通部公路局表示，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，主要城際道路、部分快速公路銜接國道路...

《恭喜恭喜》不是拜年歌？過年神曲真相曝光 原來在慶祝「這件事」

每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。 這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗

財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元

一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。