出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

明天是大年初三，交通部公路局今天表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞，包括台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向等。

今天是大年初二，公路局發布新聞稿表示，截至下午3時，省道整體交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形，但部分快速道路如台61線及都會銜接路段出現局部壅塞，阿里山森林遊樂區停車率達8成，已啟動疏運措施。

公路局指出，預估自明天上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，易壅塞路段包括主要城際道路，即台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

其他易壅塞路段還有快速公路銜接國道部分，包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段。

易壅塞觀光風景區及新春參拜路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議，用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

另外，國道客運部分，公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

今天截至中午12時，公路局統計，西部國道客運共行駛1917班次，疏運3萬2788人；東部國道客運路線共行駛580班次，疏運1萬1953人。

公路局指出，明天為春節連續假期第6天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有79%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。