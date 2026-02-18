快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節發生意外！大陸湖北鞭炮廠爆炸 已知12人死亡

央視春晚台味濃！侯佩岑、張鈞甯現身 言承旭「Made in China」遭酸土味重

出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

中央社／ 台北18日電
明天是大年初三，交通部公路局表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞。圖為農曆正月初二國道車潮。記者葉信菉／攝影
明天是大年初三，交通部公路局表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞。圖為農曆正月初二國道車潮。記者葉信菉／攝影

明天是大年初三，交通部公路局今天表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞，包括台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向等。

今天是大年初二，公路局發布新聞稿表示，截至下午3時，省道整體交通大致順暢，無重大事故及長時間壅塞情形，但部分快速道路如台61線及都會銜接路段出現局部壅塞，阿里山森林遊樂區停車率達8成，已啟動疏運措施。

公路局指出，預估自明天上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，易壅塞路段包括主要城際道路，即台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

其他易壅塞路段還有快速公路銜接國道部分，包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道東向、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲路段。

易壅塞觀光風景區及新春參拜路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台2線福隆路段東向、台9線礁溪路段北向、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭南下路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議，用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

另外，國道客運部分，公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

今天截至中午12時，公路局統計，西部國道客運共行駛1917班次，疏運3萬2788人；東部國道客運路線共行駛580班次，疏運1萬1953人。

公路局指出，明天為春節連續假期第6天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有62%空位，東部國道客運尚有79%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

農曆過年 春節 馬年 國道 高速公路 車潮 塞車

延伸閱讀

今天初一蘇花南下湧車潮 公路局估今尚有9千輛車流

走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

小年夜省道路況大致順暢 估除夕上午現返鄉車潮

省道3路段驚見車潮壅塞情況 國道東部疏運還有85％空位

相關新聞

2026犯太歲4生肖別慌！點光明燈、安太歲全攻略＋4大禁忌一次看

2026年春節年假長達9天，不少民眾除安排走春、與家人團聚外，也把握機會前往廟宇參拜祈福，為新的一年求平安、轉好運，特別是犯太歲者更...

想中頭獎？99%得主有富貴鼻 命理師揭3大特徵「黃仁勳全中」

農曆春節全台各地彩券行買氣強強滾，民眾紛紛試手氣，希望能受到財神爺眷顧，抱回億萬頭獎。究竟什麼樣的面相最容易中大獎？

出門前留意！初三走春車潮湧現 公路局列省道18路段易壅塞

明天是大年初三，交通部公路局今天表示，預估自上午起省道路段將出現走春及出遊車潮，並列出上午18路段易壅塞，包括台2線福隆...

《恭喜恭喜》不是拜年歌？過年神曲真相曝光 原來在慶祝「這件事」

每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。 這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗

財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元

一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了...

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。