快訊

紅豆食府天母店除夕疑爆食物中毒！8人上吐下瀉 遭令停業整改

武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

「吐一吐就好」嘔吐噴濺到賴總統 武廟主委致歉：忍不住歹勢啦

《恭喜恭喜》不是拜年歌？過年神曲真相曝光 原來在慶祝「這件事」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
《恭喜恭喜》這首歌曲的原意並不是為了恭喜新年，而是恭喜抗日戰爭的勝利。照片為AI生成
《恭喜恭喜》這首歌曲的原意並不是為了恭喜新年，而是恭喜抗日戰爭的勝利。照片為AI生成

每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。

這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗上口，似乎理所當然就是一首純粹的春節慶賀歌曲。

然而，這首歌曲的原意並不是為了恭喜新年，而是恭喜抗日戰爭的勝利。年輕一輩乍聽這個說法會覺得非常離奇，但中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，這卻是歷史真實。

西元1945年8月，在犧牲一千多萬軍民同胞、歷經多年艱苦的對日抗戰，終於迎來了勝利。在那樣一個動盪而且充滿希望的時刻，當時有「一代歌仙」之稱的作曲家陳歌辛，忍不住立刻提筆，當晚就寫下了這首《恭喜恭喜》。當時他以筆名「慶餘」創作詞曲，這個筆名也有慶賀劫後餘生的意思。

陳歌辛先生（西元1914年9月19日—西元1961年1月25日），本姓吳，後來過繼陳家，原名陳昌壽，曾經創作過《鳳凰于飛》、《玫瑰玫瑰我愛你》等無數經典，他的創作風格多元且細膩。在《恭喜恭喜》的原作意境中，「春天」指的不僅是季節的更迭，更是苦難結束後的倖存感受。

陳歌辛歌詞中的困難磨練，是自己的真實經歷，他參加抗日救亡文化運動，後來被日軍逮捕，受到了坐電椅、灌辣椒水、老虎凳等嚴刑，度過了地獄般的七十餘天。

「經過多少困難，歷經多少磨練，多少位前輩流血，才換來今天的自由。」

重新細讀歌詞，會發現許多語句在「賀歲」的解釋之外，更有著深沉的時代背痛背景：「漫漫長夜過去，聽到一聲雞啼」：象徵著長達八年的抗戰黑夜終於結束，黎明到來；「經過多少困難，歷經多少磨練」：當然不是芷過年奔波，而是指戰爭期間的流離失所與苦痛；「冷冽的寒風，冰冷的雪」：暗喻當時艱苦的生存環境與侵略者的壓迫。

這首歌由當時著名的兄妹組合姚敏與姚莉灌錄成唱片。早期的版本並不像現在市面上流傳的那樣充滿鑼鼓喧天的熱鬧感。原版的唱腔，明顯帶有一絲「劫後餘生」的哀傷與悲涼，聽了會覺得心有戚戚焉。對於當時的百姓來說，這一聲聲的「恭喜」，是恭喜自己在浩劫中僥倖活了下來，更是恭喜自己的國家總算沒有被滅亡。

隨著時間推移，歌曲中那種苦盡甘來的悲涼意境逐漸轉為與春節「辭舊迎新」的氛圍。後來經過多次編曲翻唱，加入了爆竹聲、鑼鼓聲等喜慶元素，這首「抗戰勝利之歌」逐漸成為全球華人社會的「春節第一神曲」。

聚傳媒

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

央視春晚台灣藝人雲集！言承旭「Made in China」遭網酸：土味重

憋著眼淚唱完！大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲 與愛犬「禮物」的跨時空約定

歐洲歌唱大賽亞軍撲台！咖力亞神曲迷倒1.9億人

結婚7天就翻車！神曲女星富尪「刪光恩愛照」親認：沒出軌有私生子

相關新聞

2026犯太歲4生肖別慌！點光明燈、安太歲全攻略＋4大禁忌一次看

2026年春節年假長達9天，不少民眾除安排走春、與家人團聚外，也把握機會前往廟宇參拜祈福，為新的一年求平安、轉好運，特別是犯太歲者更...

《恭喜恭喜》不是拜年歌？過年神曲真相曝光 原來在慶祝「這件事」

每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。 這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗

財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元

一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了...

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做

每逢農曆新年，不少成年人都會反過來包紅包給長輩，表達養育之恩。不過，一名人妻在網路上表示，老公日前問她要不要包紅包給岳父岳母，當下她讓老公自己決定；事後她也開始思考：「那我要包給公婆嗎？」坦言「說真的我不太想包」，並列出4大原因。

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

農曆新年向來是試手氣、迎好運的旺季，大樂透也在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎，顛覆以往固定開獎頻率；每期更加開84組大紅包與126組小紅包，讓中獎機會同步升溫，也使玩法與規則更具話題性。塔羅牌專家清水孟小孟老師也同步公開「6個生肖與招財數字」，為想在新春期間拚好彩頭的民眾提供參考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。