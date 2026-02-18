每逢農曆新年過年，大街小巷迴盪著那句熟悉的「每條大街小巷，每個人的嘴裏，見面第一句話，就是恭喜恭喜」，然後一直迴旋著「恭喜、恭喜、恭喜你」。

這首被譽為「過年神曲」的經典作品，由於節奏輕快、歌詞朗朗上口，似乎理所當然就是一首純粹的春節慶賀歌曲。

然而，這首歌曲的原意並不是為了恭喜新年，而是恭喜抗日戰爭的勝利。年輕一輩乍聽這個說法會覺得非常離奇，但中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，這卻是歷史真實。

西元1945年8月，在犧牲一千多萬軍民同胞、歷經多年艱苦的對日抗戰，終於迎來了勝利。在那樣一個動盪而且充滿希望的時刻，當時有「一代歌仙」之稱的作曲家陳歌辛，忍不住立刻提筆，當晚就寫下了這首《恭喜恭喜》。當時他以筆名「慶餘」創作詞曲，這個筆名也有慶賀劫後餘生的意思。

陳歌辛先生（西元1914年9月19日—西元1961年1月25日），本姓吳，後來過繼陳家，原名陳昌壽，曾經創作過《鳳凰于飛》、《玫瑰玫瑰我愛你》等無數經典，他的創作風格多元且細膩。在《恭喜恭喜》的原作意境中，「春天」指的不僅是季節的更迭，更是苦難結束後的倖存感受。

陳歌辛歌詞中的困難磨練，是自己的真實經歷，他參加抗日救亡文化運動，後來被日軍逮捕，受到了坐電椅、灌辣椒水、老虎凳等嚴刑，度過了地獄般的七十餘天。

「經過多少困難，歷經多少磨練，多少位前輩流血，才換來今天的自由。」

重新細讀歌詞，會發現許多語句在「賀歲」的解釋之外，更有著深沉的時代背痛背景：「漫漫長夜過去，聽到一聲雞啼」：象徵著長達八年的抗戰黑夜終於結束，黎明到來；「經過多少困難，歷經多少磨練」：當然不是芷過年奔波，而是指戰爭期間的流離失所與苦痛；「冷冽的寒風，冰冷的雪」：暗喻當時艱苦的生存環境與侵略者的壓迫。

這首歌由當時著名的兄妹組合姚敏與姚莉灌錄成唱片。早期的版本並不像現在市面上流傳的那樣充滿鑼鼓喧天的熱鬧感。原版的唱腔，明顯帶有一絲「劫後餘生」的哀傷與悲涼，聽了會覺得心有戚戚焉。對於當時的百姓來說，這一聲聲的「恭喜」，是恭喜自己在浩劫中僥倖活了下來，更是恭喜自己的國家總算沒有被滅亡。

隨著時間推移，歌曲中那種苦盡甘來的悲涼意境逐漸轉為與春節「辭舊迎新」的氛圍。後來經過多次編曲翻唱，加入了爆竹聲、鑼鼓聲等喜慶元素，這首「抗戰勝利之歌」逐漸成為全球華人社會的「春節第一神曲」。

