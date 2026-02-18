財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元
一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了一張刮刮樂中1000元，再用中獎的1000元買一張「1200萬大吉利」，結果幸運中了頭獎1200萬元。
台灣彩券公司表示，1200萬大吉利共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元；統計至17日，已刮出3個1200萬元、52個100萬元。
賣出1200萬頭獎刮刮樂彩券的是高雄市苓雅區正義路147號1樓的「金財臣彩券」，代理人林小姐轉述，幸運刮中「1200萬大吉利」頭獎1200萬元是一位年約50歲男性，除夕當天，這名千萬幸運兒挑刮刮樂時，店裡牆上本來貼好的財神爺裝飾小卡突然「啪！」的一聲，整組五張財神爺集體從牆上跳了下來，她正想去撿，這位幸運兒卻眼睛一亮，語氣堅定地說，「別動！這不是掉下來，這是財神爺趕著下凡來送錢了」。
這名男子隨手挑了1張「2000萬超級紅包」中1000元，再用中獎的1000元挑了一張「1200萬大吉利」，慢慢刮開即發現中了頭獎1200萬元，他開心直呼：「看來我不止要準備紅包，妳們還得趕快去買長串鞭炮，把這份福氣炸到全台灣都知道」。
