聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
一名男子挑了一張刮刮樂中1000元，再用中獎的1000元買一張「1200萬大吉利」，結果幸運中了頭獎1200萬元。本報資料照片
一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了一張刮刮樂中1000元，再用中獎的1000元買一張「1200萬大吉利」，結果幸運中了頭獎1200萬元。

台灣彩券公司表示，1200萬大吉利共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元；統計至17日，已刮出3個1200萬元、52個100萬元。

賣出1200萬頭獎刮刮樂彩券的是高雄市苓雅區正義路147號1樓的「金財臣彩券」，代理人林小姐轉述，幸運刮中「1200萬大吉利」頭獎1200萬元是一位年約50歲男性，除夕當天，這名千萬幸運兒挑刮刮樂時，店裡牆上本來貼好的財神爺裝飾小卡突然「啪！」的一聲，整組五張財神爺集體從牆上跳了下來，她正想去撿，這位幸運兒卻眼睛一亮，語氣堅定地說，「別動！這不是掉下來，這是財神爺趕著下凡來送錢了」。

這名男子隨手挑了1張「2000萬超級紅包」中1000元，再用中獎的1000元挑了一張「1200萬大吉利」，慢慢刮開即發現中了頭獎1200萬元，他開心直呼：「看來我不止要準備紅包，妳們還得趕快去買長串鞭炮，把這份福氣炸到全台灣都知道」。

初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

農曆新年向來是試手氣、迎好運的旺季，大樂透也在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎，顛覆以往固定開獎頻率；每期更加開84組大紅包與126組小紅包，讓中獎機會同步升溫，也使玩法與規則更具話題性。塔羅牌專家清水孟小孟老師也同步公開「6個生肖與招財數字」，為想在新春期間拚好彩頭的民眾提供參考。

過年別踩雷！初二回娘家避開5大禁忌 做錯這事恐將財氣一併倒掉

農曆春節進入初二，民間俗稱「回娘家日」，是出嫁女兒攜家人返娘家拜年的重要時刻。傳統習俗中初二不僅象徵親情團圓，也流傳不少禁忌與規...

要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做

每逢農曆新年，不少成年人都會反過來包紅包給長輩，表達養育之恩。不過，一名人妻在網路上表示，老公日前問她要不要包紅包給岳父岳母，當下她讓老公自己決定；事後她也開始思考：「那我要包給公婆嗎？」坦言「說真的我不太想包」，並列出4大原因。

財神爺集體下凡來送錢 高雄男見吉兆 刮中頭獎1200萬元

一名中年男子除夕當天前往彩券行挑選刮刮樂時，牆上的財神爺裝飾小卡突然掉下來，男子認為這是「財神爺下凡送錢」的吉兆，先挑了...

誰說過年穿紅就旺？！3生肖五行相剋「禁忌穿紅衣」…招財色在這

紅色在五行中屬火，代表熱情、活力與喜慶，但也具有強烈的能量。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享今年過年時不要穿紅色衣服的3個生肖，分別是生肖馬、豬、和鼠，五行相剋的情形下，選擇穿其他顏色的衣服反而能增添財運。

廣角鏡／初一參拜求好運

大年初一，許多民眾走春參拜，祈求來年平安順利。圖為竹林山觀音寺。

