要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做
每逢農曆新年，不少成年人都會反過來包紅包給長輩，表達養育之恩。不過，一名人妻在網路上表示，老公日前問她要不要包紅包給岳父岳母，當下她讓老公自己決定；事後她也開始思考，「那我要包給公婆嗎？」坦言「說真的我不太想包」，並列出4大原因。
她提到，自己婚前就買房，現在仍在繳房貸，「包給自己爸媽紅包就剩沒多少錢了」；再加上平時和公公幾乎沒互動，「根本沒講過什麼話，只有打招呼叫一聲爸」；而她也直言「有點討厭婆婆，婆婆很愛碎念、很愛管閒事」。此外，從結婚到懷孕，公婆完全沒有金錢上的支援，反倒是娘家給了不少幫助，讓她心裡感到不平衡。
認識6年才交往 半年懷孕閃婚
原PO在Dcard發文表示，和老公其實婚前已認識6年，原本只是朋友。她和前男友分手後約1個月，就「莫名其妙在一起了」，而且意外地非常合拍，之後同居，交往半年就因懷孕而登記結婚。
老公問：那我要包給你爸媽嗎？
農曆新年將至，老公突然問她，「妳以前都包多少給爸媽？」原PO表示，視年終獎金而定，通常是包6,000元；有一年年終較多，包到10,000元。
老公接著問，「那我要包給妳爸媽嗎？」讓她當場愣住，因為「完全沒想過這件事」，但最後仍讓老公自行決定。
不太想包給公婆 列出4原因
事後原PO反過來思考，「那我要包給公婆嗎？」坦言真的不太想，原因包括：
經濟壓力：婚前已買房，雖目前住在老公家，仍需繳房貸，「包給自己爸媽紅包就快沒錢了」。
互動少：和公公幾乎沒有交流，僅止於基本招呼。
婆媳問題：直言自己不太喜歡婆婆，覺得對方愛碎念、管太多。
金錢付出落差：從結婚到懷孕，公婆沒有出任何費用。
娘家有出錢 公婆卻嫌月中太貴
她補充，娘家在她結婚與懷孕時都有包紅包給她，媽媽還資助部分大型嬰兒用品費用，月子中心費用則由父母贊助約三分之一，其餘由老公負擔。
相較之下，婆婆當時得知她要入住月子中心，還嫌太貴，說「在家裡幫妳坐月子就好」。她強調，並不是一定要公婆出錢，只是看到娘家有實質幫助，心裡難免覺得不平衡。
網友建議：各自包給各自父母
貼文引發討論，不少網友認為可以「各自處理各自父母」，「結婚3年了，我們都是各自包給各自爸媽，不會特別包給公婆」、「可以用夫妻名義，但各自出各自的錢」、「他父母沒養妳，妳父母也沒養他，為什麼一定要包？」、「我跟先生是互不包，結婚10年也是這樣」。
多數人認為，紅包本來就是心意問題，夫妻間先講好共識，比金額多少更重要。
