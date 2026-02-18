初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

農曆新年向來是試手氣、迎好運的旺季，大樂透也在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎，顛覆以往固定開獎頻率；每期更加開84組大紅包與126組小紅包，讓中獎機會同步升溫，也使玩法與規則更具話題性。塔羅牌專家清水孟小孟老師也同步公開「6個生肖與招財數字」，為想在新春期間拚好彩頭的民眾提供參考。

