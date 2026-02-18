初二迎旺氣！「6生肖」偏財運爆棚 財神方位、幸運數字全曝光

快訊

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
大樂透在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
農曆新年向來是試手氣、迎好運的旺季，大樂透也在春節檔期加碼助陣，推出備受矚目的春節特別活動。從2月12日一路到3月3日，連續20天天天開獎，顛覆以往固定開獎頻率；每期更加開84組大紅包與126組小紅包，讓中獎機會同步升溫，也使玩法與規則更具話題性。塔羅牌專家清水孟小孟老師也同步公開「6個生肖與招財數字」，為想在新春期間拚好彩頭的民眾提供參考。

刮刮樂財神方位：東北方（可找住家東北方彩卷行）

樂透好運生肖：

鼠、牛、虎、兔、龍、馬

招財數字：1、3、6、9

工作：走春巧遇貴人

感情：拜年大受歡迎

財運：收穫理財知識

健康：留意腳步濕滑

幸運色：亮銀色

工作：同事全力支援

感情：伴侶攜手出遊

財運：偏財運亨通

健康：避免暴飲暴食

幸運色：草綠色

工作：帶頭規劃行程

感情：單身桃花旺盛

財運：牌桌手氣極佳

健康：注意行車安全

幸運色：寶藍色

工作：展現親和魅力

感情：邂逅心儀對象

財運：偏財運勢旺盛

健康：喉嚨多喝溫水

幸運色：淺紫色

工作：廟宇祈福靈驗

感情：全家團聚溫馨

財運：搶紅包手氣旺

健康：膝蓋適度休息

幸運色：正紅色

工作：聰明安排路線

感情：談話幽默風趣

財運：注意走春花費

健康：眼睛適度休息

幸運色：鵝黃色

工作：展現充沛活力

感情：朋友介紹新歡

財運：小賭怡情獲利

健康：睡眠務必充足

幸運色：靛藍色

工作：效率無人能及

感情：受到異性關注

財運：賣場花費較多

健康：腸胃消化注意

幸運色：米白色

工作：製造歡樂氣氛

感情：逗樂長輩開心

財運：家人有偏財運

健康：喉嚨保護嗓子

幸運色：亮桃紅

工作：市場由你主導

感情：嘗試網路交友

財運：注意家庭開銷

健康：避免熬夜通宵

幸運色：金色

工作：守護家人出遊

感情：舊愛主動聯繫

財運：可去參觀房市

健康：注意保暖頭部

幸運色：磚紅色

工作：享受悠閒時光

感情：曖昧關係升溫

財運：購買便宜商品

健康：多走動促代謝

幸運色：深灰色

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

