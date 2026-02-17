台彩APP助攻？台中幸運兒除夕夜狂掃155萬加碼紅包

台彩統計16日大樂透春節加碼獎項的彩券有80家，其中，台中市南屯區「隆贏彩券行」在除夕夜開出一張同時對中1注春節大紅包及6注小紅包獎項的中獎彩券，中獎的幸運兒利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，抱回155萬元獎金。

台彩表示，這7注獎項屬於同一張彩券，中獎人是利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，自選7注號碼，搭配多期投注連續購買6期，7注選號皆幸運對中除夕夜開出的加碼獎項，總中獎金額達155萬元。

隆贏彩券行也很有財氣，台彩表示，除了今年除夕夜開出1張同時對中1注春節大紅包和6注春節小紅包獎項的中獎彩券之外，2024年、2025年各開過1次春節加碼獎項。

另外，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站｣2025年春節期間共開出3注加碼獎項，今年除夕夜又開出2注小紅包，累計第5屆已開出5注春節加碼獎項。新北市中和區的「希望彩券行｣自2024年以來連續3年都有開出春節加碼獎項，今年繼加碼第2天（2月13日）開出大紅包獎項後，除夕夜再度開出一注大紅包，累計春節加碼獎項已開出4注。台北市內湖區的「金穩贏投注站｣曾於2025年9月16日開出大樂透頭獎1億元，除夕夜則是開出1注小紅包。

大樂透的春節加碼從2月12日起實施到元宵節，連續20天每天都開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，統計至大年初一，活動累計實施6期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出160組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出229組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為320組和571組。