快訊

跌倒昏迷一度沒呼吸心跳…澎湖縣長陳光復仍未脫險 家屬發聲

逛台灣超市太震驚！「家庭號多多」嚇到日本網友：根本沙拉油桶

台彩APP助攻？台中幸運兒除夕夜狂掃155萬加碼紅包

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中獎人利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，結果抱走155萬彩金。圖／聯合報系資料照片
中獎人利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，結果抱走155萬彩金。圖／聯合報系資料照片

台彩統計16日大樂透春節加碼獎項的彩券有80家，其中，台中市南屯區「隆贏彩券行」在除夕夜開出一張同時對中1注春節大紅包及6注小紅包獎項的中獎彩券，中獎的幸運兒利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，抱回155萬元獎金。

台彩表示，這7注獎項屬於同一張彩券，中獎人是利用台灣彩券官方APP的電子選號單進行選號，自選7注號碼，搭配多期投注連續購買6期，7注選號皆幸運對中除夕夜開出的加碼獎項，總中獎金額達155萬元。

隆贏彩券行也很有財氣，台彩表示，除了今年除夕夜開出1張同時對中1注春節大紅包和6注春節小紅包獎項的中獎彩券之外，2024年、2025年各開過1次春節加碼獎項。

另外，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站｣2025年春節期間共開出3注加碼獎項，今年除夕夜又開出2注小紅包，累計第5屆已開出5注春節加碼獎項。新北市中和區的「希望彩券行｣自2024年以來連續3年都有開出春節加碼獎項，今年繼加碼第2天（2月13日）開出大紅包獎項後，除夕夜再度開出一注大紅包，累計春節加碼獎項已開出4注。台北市內湖區的「金穩贏投注站｣曾於2025年9月16日開出大樂透頭獎1億元，除夕夜則是開出1注小紅包。

大樂透的春節加碼從2月12日起實施到元宵節，連續20天每天都開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，統計至大年初一，活動累計實施6期，100萬元春節大紅包獎項累計已送出160組，10萬元的春節小紅包獎項累計送出229組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為320組和571組。

農曆過年 春節 馬年 紅包 除夕夜 彩券行 大樂透 台彩

延伸閱讀

連續2天開出大樂透頭獎 大年初一「這縣市」一人獨得1億元

影／春節祭祖習俗「千元鈔圍爐」 命理專家：激發財氣、讓財運亨通

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

福音也能裝紅包？調查：信仰者相信真正福分是上帝護佑

相關新聞

連續2天開出大樂透頭獎 大年初一「這縣市」一人獨得1億元

今（17）日大樂透頭獎金額1億元在高雄市小港區漢民路153號「漢生彩券行」開出，由一人獨得。

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

火馬年世道不佳，恐怕難以安寧，命理老師譚秀珠提醒，不管是投資、理財，均應保守為宜，進一步分析各生肖的財運及事業運，牛、羊...

罕見「雙立春」火馬年如桃花年 命理師：蛇、猴、龍3生肖易遭桃花劫

在火馬年中，罕見地出現雙立春，命理老師譚秀珠提醒，歷年來擁有雙立春的年分，氣候多變，多災多難，且桃花飛滿天，天空裡飄散著...

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

還記得不久前一位幸運的越南籍移工，刮走1200萬元的故事嗎？這對留在台灣，跟台灣人一起過春節的外籍移工朋友們，實在太勵志...

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

農曆正月初二俗稱「迎婿日」，是出嫁女兒攜夫婿回娘家團聚的重要日子。民俗專家廖大乙提醒，新春期間除共享天倫之樂，也須留意相...

台彩APP助攻？台中幸運兒除夕夜狂掃155萬加碼紅包

台彩統計16日大樂透春節加碼獎項的彩券有80家，其中，台中市南屯區「隆贏彩券行」在除夕夜開出一張同時對中1注春節大紅包及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。