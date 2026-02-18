聽新聞
廣角鏡／初一參拜求好運

聯合報／ 文／葉信菉
記者葉信菉／攝影
記者葉信菉／攝影

大年初一，許多民眾走春參拜，祈求來年平安順利。圖為竹林山觀音寺。

農曆過年 春節 馬年

