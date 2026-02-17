連續2天開出大樂透頭獎 大年初一「這縣市」一人獨得1億元

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
大樂透頭獎連續2天開出。圖／聯合報系資料照

今（17）日大樂透頭獎金額1億元在高雄市小港區漢民路153號「漢生彩券行」開出，由一人獨得。

大年初一大樂透獎號為06、12、24、26、37、46，特別號36。獎號相當有玄機。春節大紅包獎號為06、07、16、18、27、30、32、36、45，小紅包獎號38。

台彩統計2月17日大樂透春節加碼獎項開出情形，這期大紅包開出34組，總中獎注數為39注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分；這期小紅包開出44組，總中獎注數為54注，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為160組，剩餘320組，累積開出小紅包組數為229組，剩餘571組，次期(2月18日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

