連續2天開出大樂透頭獎 大年初一「這縣市」一人獨得1億元
今（17）日大樂透頭獎金額1億元在高雄市小港區漢民路153號「漢生彩券行」開出，由一人獨得。
大年初一大樂透獎號為06、12、24、26、37、46，特別號36。獎號相當有玄機。春節大紅包獎號為06、07、16、18、27、30、32、36、45，小紅包獎號38。
台彩統計2月17日大樂透春節加碼獎項開出情形，這期大紅包開出34組，總中獎注數為39注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分；這期小紅包開出44組，總中獎注數為54注，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為160組，剩餘320組，累積開出小紅包組數為229組，剩餘571組，次期(2月18日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。