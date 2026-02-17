罕見「雙立春」火馬年如桃花年 命理師：蛇、猴、龍3生肖易遭桃花劫

在火馬年中，罕見地出現雙立春，命理老師譚秀珠提醒，歷年來擁有雙立春的年分，氣候多變，多災多難，且桃花飛滿天，天空裡飄散著粉紅色花瓣，讓火馬年宛如桃花年，不僅有著正緣、偏緣，令人處於順水桃花的浪漫情境。

不過，火馬年也可能爛桃花朵朵開，延伸出一段段孽緣，處於逆水桃花林中，不少民眾開心步入結婚殿堂，但離異的怨偶可能更多，不少擁有良好形象的愛妻人士爆出外遇，以離婚收場，跌破眾人眼鏡。

譚秀珠老師整理出擁有正緣、好桃花的前大三生肖

兔：在火馬年受到天德、天喜、福星、咸池等吉星加持，正桃花極旺，一整年處處遇到好姻緣，轉角遇到愛，找到真命天子、天女，感情迅速成熟，談及嫁娶，攜手成婚。不過，也可能遇到爛桃花，對方搞曖昧，態度不明。

雞：受到太陰、紅鸞星、天乙星等三星扶持，未婚者有機會遇到帶來好運的桃花貴人，輔助事業運；但已婚者則得守住界線，一旦沾上爛桃花，可能讓家庭陷入紛爭，爭吵不休，尤其是屬雞的男性，別讓一波波桃花攻勢給沖昏頭，如果拔持不住，桃花運頓時變成桃花劫，傷身、傷財。

羊：屬羊的男性將遭遇正緣，在桃花貴人的扶持下，提昇自己，事業運大補。至於屬羊的女性，則需謹慎，以免陷入桃花劫，務必小心，再小心。

至於容易遭遇桃花劫的前大三生肖，分別為蛇、猴、龍

蛇：在火馬年，在友人協助下，工作更上一層樓，財運及事業運均不錯，另有著桃花運，異性緣超級強，有如愛情大磁鐵，但切記不要過於投入感情，否則容易沾惹上爛桃花，一旦遇上海王，或碰見將愛人當成收藏對象的「集郵」情人，可能傷心、傷身，又傷財，建議將心力放在職場，一定可以獲得豐厚的回報。

猴：因孤辰、孤盧等星入了流年，雖然在火馬年事業運不差，常有貴人相助，但內心世界卻感到孤獨，寂寞淒涼，沒有伴侶者可能引來一堆爛桃花，但不見正緣。已有另一半者，則需小心主動送上門的桃花，稍有不慎，恐致家庭破碎。

龍：火馬年可能成為分手年，因為天狗、吊客、月煞、寡數等災星進入流年，自覺不受人重視，沒人瞭解甘苦，或進不了另一半的內心世界，以致感情趨於冷淡，走向離異。至於未婚者，則容易結束戀情，或是遇上爛桃花，最後還是分手收場。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理老師譚秀珠提醒，擁有雙立春的年分氣候多變，多災多難，且桃花飛滿天，正緣、偏緣，蛇、猴、龍等三生肖者還可能遭逢桃花劫。記者李樹人／攝影