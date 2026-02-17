過年就愛這一味！台人瘋追「後宮甄嬛傳」馬拉松 BBC也報導

不少台灣民眾選擇與「後宮甄嬛傳」馬拉松直播共度農曆新年假期，這股甄嬛熱引起英國廣播公司（BBC）關注，撰文報導這齣中劇超脫兩岸政治紛爭，成為許多台灣人新年必備良伴。

BBC介紹，共有76集的「後宮甄嬛傳」於2011年首播，改編自中國作家流瀲紫的同名小說，講述清朝雍正年間，主角甄嬛在選秀入宮後歷經鬥爭，最終成為皇太后的故事，當時在中文世界掀起「宮鬥劇」熱潮。

2022年由於疫情影響，許多台灣民眾農曆新年期間選擇待在家裡，再加上電視台在YouTube上24小時不間斷直播「後宮甄嬛傳」，促使一邊追劇一邊在聊天室留言成為集體活動，甚至演變為每年的「傳統」。

BBC引述台灣媒體的報導指出，「後宮甄嬛傳」去年的累計觀看人數突破2000萬，今年首輪「皇上駕崩」劇情播出時，有6萬7000多人同時在線觀賞。

接受BBC採訪的32歲資深粉絲馮緯丞表示，他最喜歡看網友在聊天室創作相關諧音梗，還有用時事話題對應劇情。

甄嬛迷的熱情也擴及現實生活，BBC報導，台北西門町一間同志酒吧今年首度舉辦以「後宮甄嬛傳」為主題的變裝皇后秀，其中一位表演者米樂細心還原甄嬛在宮中的造型，還抬出手做轎子重現劇中「熹妃回宮」經典場面。

米樂告訴BBC，他每年都會看「後宮甄嬛傳」馬拉松，不管是吃年夜飯、打撲克牌或做其他事情，他的電視一直都在播這齣中劇。

BBC提到，兩岸關係近年持續緊張，台灣社會也日益警惕對岸的文化入侵，然而甄嬛熱不僅未受影響，甚至有不少支持台灣獨立的劇迷。

馮緯丞在家裡看直播時，身後就掛著「獨立建國」旗幟，他對BBC坦言，自己內心也感到矛盾。

他說道，儘管還找不到完整的理由解釋這種矛盾感，「如果說單純論藝術角度，它在裡面沒有偷渡『統獨』的議題，因此我才不排斥這部劇吧」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向BBC分析，甄嬛熱未受兩岸關係衝擊，是因該劇拍攝於中國國家主席習近平上台之前，中國政府當時對統戰台灣的積極程度尚不如今日。

莊嘉穎評論，這齣中劇「是比較關於人性或社會（的描寫）多一些，和明顯的統戰會有一些距離」。

他認為，甄嬛熱也反映台灣民眾並不排斥中國文化本身，「中國文化這個現象是大於中共、大於中華人民共和國、大於國民黨…，（甚至）可能有一些方面不符合中共現在對中國的詮釋或定義」。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮2024年曾提及「後宮甄嬛傳」，表示樂見台灣民眾喜愛中劇。

大陸委員會回覆BBC時則強調，台灣民眾能自由選擇收看各國的影視作品，並指出「後宮甄嬛傳」在中國一度被禁播，對岸「以政治干預影視自由」的行徑，無法獲得台灣人認同。