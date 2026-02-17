快訊

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

陳光復跌倒腦溢血一度心跳停止 蘇一峰：如缺氧過久「植物人機率高」

過年就愛這一味！台人瘋追「後宮甄嬛傳」馬拉松 BBC也報導

中央社／ 台北17日綜合外電報導
春節期間，許多台灣民眾會跟著看「後宮甄嬛傳」馬拉松直播。圖／截自八大劇樂部YouTube直播
春節期間，許多台灣民眾會跟著看「後宮甄嬛傳」馬拉松直播。圖／截自八大劇樂部YouTube直播

不少台灣民眾選擇與「後宮甄嬛傳馬拉松直播共度農曆新年假期，這股甄嬛熱引起英國廣播公司（BBC）關注，撰文報導這齣中劇超脫兩岸政治紛爭，成為許多台灣人新年必備良伴。

BBC介紹，共有76集的「後宮甄嬛傳」於2011年首播，改編自中國作家流瀲紫的同名小說，講述清朝雍正年間，主角甄嬛在選秀入宮後歷經鬥爭，最終成為皇太后的故事，當時在中文世界掀起「宮鬥劇」熱潮。

2022年由於疫情影響，許多台灣民眾農曆新年期間選擇待在家裡，再加上電視台在YouTube上24小時不間斷直播「後宮甄嬛傳」，促使一邊追劇一邊在聊天室留言成為集體活動，甚至演變為每年的「傳統」。

BBC引述台灣媒體的報導指出，「後宮甄嬛傳」去年的累計觀看人數突破2000萬，今年首輪「皇上駕崩」劇情播出時，有6萬7000多人同時在線觀賞。

接受BBC採訪的32歲資深粉絲馮緯丞表示，他最喜歡看網友在聊天室創作相關諧音梗，還有用時事話題對應劇情。

甄嬛迷的熱情也擴及現實生活，BBC報導，台北西門町一間同志酒吧今年首度舉辦以「後宮甄嬛傳」為主題的變裝皇后秀，其中一位表演者米樂細心還原甄嬛在宮中的造型，還抬出手做轎子重現劇中「熹妃回宮」經典場面。

米樂告訴BBC，他每年都會看「後宮甄嬛傳」馬拉松，不管是吃年夜飯、打撲克牌或做其他事情，他的電視一直都在播這齣中劇。

BBC提到，兩岸關係近年持續緊張，台灣社會也日益警惕對岸的文化入侵，然而甄嬛熱不僅未受影響，甚至有不少支持台灣獨立的劇迷。

馮緯丞在家裡看直播時，身後就掛著「獨立建國」旗幟，他對BBC坦言，自己內心也感到矛盾。

他說道，儘管還找不到完整的理由解釋這種矛盾感，「如果說單純論藝術角度，它在裡面沒有偷渡『統獨』的議題，因此我才不排斥這部劇吧」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向BBC分析，甄嬛熱未受兩岸關係衝擊，是因該劇拍攝於中國國家主席習近平上台之前，中國政府當時對統戰台灣的積極程度尚不如今日。

莊嘉穎評論，這齣中劇「是比較關於人性或社會（的描寫）多一些，和明顯的統戰會有一些距離」。

他認為，甄嬛熱也反映台灣民眾並不排斥中國文化本身，「中國文化這個現象是大於中共、大於中華人民共和國、大於國民黨…，（甚至）可能有一些方面不符合中共現在對中國的詮釋或定義」。

中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮2024年曾提及「後宮甄嬛傳」，表示樂見台灣民眾喜愛中劇。

大陸委員會回覆BBC時則強調，台灣民眾能自由選擇收看各國的影視作品，並指出「後宮甄嬛傳」在中國一度被禁播，對岸「以政治干預影視自由」的行徑，無法獲得台灣人認同。

農曆過年 春節 馬年 BBC 馬拉松 後宮甄嬛傳

延伸閱讀

《後宮甄嬛傳》皇上陳建斌33年前「跑龍套畫面」瘋傳　網讚好勵志

過年狂追「甄嬛傳」！網曝拒看「如懿傳」原因　直言「太晦氣」

敲碗多年甄成真！《傳說對決》聯動《甄嬛傳》推刀鋒寶貝「溫柔刀」造型

懶人包／「大清Alex、無性升職、健身嬛...」2026甄嬛傳馬拉松新哏一次看！

相關新聞

火馬年恐難安寧 命理老師：財庫破洞3大生肖務必多拜土地公

火馬年世道不佳，恐怕難以安寧，命理老師譚秀珠提醒，不管是投資、理財，均應保守為宜，進一步分析各生肖的財運及事業運，牛、羊...

罕見「雙立春」火馬年如桃花年 命理師：蛇、猴、龍3生肖易遭桃花劫

在火馬年中，罕見地出現雙立春，命理老師譚秀珠提醒，歷年來擁有雙立春的年分，氣候多變，多災多難，且桃花飛滿天，天空裡飄散著...

明初二國5湧車潮恐塞到深夜 「避開塞車」建議上路時段一次看

今天年初ㄧ，國道湧現走春車潮。交通部高公局統計，截至今天傍晚17時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今日交通量為12...

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

還記得不久前一位幸運的越南籍移工，刮走1200萬元的故事嗎？這對留在台灣，跟台灣人一起過春節的外籍移工朋友們，實在太勵志...

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

農曆正月初二俗稱「迎婿日」，是出嫁女兒攜夫婿回娘家團聚的重要日子。民俗專家廖大乙提醒，新春期間除共享天倫之樂，也須留意相...

過年就愛這一味！台人瘋追「後宮甄嬛傳」馬拉松 BBC也報導

不少台灣民眾選擇與「後宮甄嬛傳」馬拉松直播共度農曆新年假期，這股甄嬛熱引起英國廣播公司（BBC）關注，撰文報導這齣中劇超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。