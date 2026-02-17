快訊

澎湖縣長陳光復摔下階梯送醫治療 縣府緊急宣布：副縣長代理縣政

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」熱議不斷 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

明初二國5湧車潮恐塞到深夜 「避開塞車」建議上路時段一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
交通部高公局預判，明天年初二預計國道有多處易壅塞路段，尤其國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮。聯合報系資料照
交通部高公局預判，明天年初二預計國道有多處易壅塞路段，尤其國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮。聯合報系資料照

今天年初ㄧ，國道湧現走春車潮。交通部高公局統計，截至今天傍晚17時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今日交通量為122百萬車公里。明天年初二預計國道有多處易壅塞路段，尤其國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮，將一路壅塞至晚間23時。

高公局表示，明日為春節連續假期第5天，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局也預判明日重點壅塞路段，國道南（東）向為國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3土城－關西、快官－霧峰；國5南港系統－頭城；國10鼎金系統－燕巢系統。

國道北（西）向則包括國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5宜蘭－坪林；國4潭子系統－豐勢；國6東草屯－霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局預估，國1北向苗栗至湖口路段，下午14左右開始湧現車潮，預計要到22時車潮才會減緩；國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮，將一路壅塞至晚間23時；國3北向關西至大溪、國1北向西螺至埔鹽、國3北向竹山至中興車流則多集中於下午至晚間20時左右。

高公局提醒，建議西部國道南向用路人儘量於上午6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以利節省時間。

另外，高公局也指出，今天下午13時27分於國3北向23.2公里處木柵隧道內，發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於13時42分排除，造成後方車流回堵5公里；13時42分於國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞，占用內線車道，13時48分排除，造成後方車流回堵4公里；14時05分於國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於14時28分排除，造成後方車流回堵3公里。

農曆過年 春節 馬年 高公局 國道 車潮

延伸閱讀

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

不斷更新／初一走春國道下午11地雷路段曝 南下北返車流湧現

初一南下交通量「預估平日1.4倍」 國5建議2時段出門避車潮

除夕國道9路段易塞「國5南下恐堵5小時」 增開37處路肩疏導

相關新聞

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

還記得不久前一位幸運的越南籍移工，刮走1200萬元的故事嗎？這對留在台灣，跟台灣人一起過春節的外籍移工朋友們，實在太勵志...

明初二國5湧車潮恐塞到深夜 「避開塞車」建議上路時段一次看

今天年初ㄧ，國道湧現走春車潮。交通部高公局統計，截至今天傍晚17時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今日交通量為12...

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

明天年初二，為傳統習俗上的回娘家。交通部高公局預測，明天年初二為春節南向交通量最大的一天，包括國道五號南向南港系統至頭城...

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

農曆正月初二俗稱「迎婿日」，是出嫁女兒攜夫婿回娘家團聚的重要日子。民俗專家廖大乙提醒，新春期間除共享天倫之樂，也須留意相...

影／南投克明宮初一博金牌！民眾署名川普、習近平贈花籃 廖大乙揭巧思

南投竹山克明宮每年正月初一舉辦平安餐，今年遊學太子爺駐駕該廟過年，初一至初六開放擲筊博金牌，今天現場人潮絡繹不絕。活動會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。