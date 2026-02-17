明初二國5湧車潮恐塞到深夜 「避開塞車」建議上路時段一次看

今天年初ㄧ，國道湧現走春車潮。交通部高公局統計，截至今天傍晚17時，國道交通量為81.7百萬車公里，預估今日交通量為122百萬車公里。明天年初二預計國道有多處易壅塞路段，尤其國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮，將一路壅塞至晚間23時。

高公局表示，明日為春節連續假期第5天，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局也預判明日重點壅塞路段，國道南（東）向為國1楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3土城－關西、快官－霧峰；國5南港系統－頭城；國10鼎金系統－燕巢系統。

國道北（西）向則包括國1西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統；國3竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5宜蘭－坪林；國4潭子系統－豐勢；國6東草屯－霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局預估，國1北向苗栗至湖口路段，下午14左右開始湧現車潮，預計要到22時車潮才會減緩；國5北向宜蘭至坪林段，預計上午9時起就會湧現車潮，將一路壅塞至晚間23時；國3北向關西至大溪、國1北向西螺至埔鹽、國3北向竹山至中興車流則多集中於下午至晚間20時左右。

高公局提醒，建議西部國道南向用路人儘量於上午6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以利節省時間。

另外，高公局也指出，今天下午13時27分於國3北向23.2公里處木柵隧道內，發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於13時42分排除，造成後方車流回堵5公里；13時42分於國1南向202.6公里處發生2輛小客車追撞，占用內線車道，13時48分排除，造成後方車流回堵4公里；14時05分於國1北向165.4公里處發生2起共5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於14時28分排除，造成後方車流回堵3公里。