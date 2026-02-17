不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

還記得不久前一位幸運的越南籍移工，刮走1200萬元的故事嗎？這對留在台灣，跟台灣人一起過春節的外籍移工朋友們，實在太勵志。開在台中工業區附近的彩券行老闆發現，同鄉中大獎的故事，激起他們的鬥志，大買刮刮樂拚手氣，鬥志遠勝台灣彩迷。

1200萬大吉利刮刮樂也是春節刮刮樂主角之一，今年第1個「1200萬大吉利」刮刮樂頭獎1200萬元被一名年輕的越南籍男性移工刮走；這位幸運兒買了幾張刮刮樂，刮到一半，靈光閃現，想摸摸彌勒佛的肚子並講中文許願中大獎，果然彌勒佛加持不挑國籍，讓他幸運刮中1200萬元。

這個故事在移工社群炸裂，移工買刮刮樂的意願更加強勁，台中工業區附近彩券行老闆林先生就說，他們指定買1200萬大吉利，反而不太買頭獎2000萬元的2000萬超級紅包，因為讓他們移工刮中千萬大獎的刮刮樂是「1200萬大吉利」而不是「2000萬超級紅包」。

在台中工業區一帶，過年期間的彩券行幾乎成了小型嘉年華。老闆觀察，近年外籍移工成為重要客群，尤其越南、印尼與菲律賓朋友，常結伴進店、互相比手氣。

移工朋友多半從1000元面額的刮刮樂下手，拿在手上很有感，刮開來刺激過癮，中小獎立刻兌現，再把獎金做本，繼續挑戰下一張，現場歡呼聲此起彼落。有人中5千、1萬，全店拍手慶賀，氣氛歡樂。彩券行裡，越南語、印尼語與中文交錯，歡笑聲與刮彩券的聲音混成一種特別的年味。