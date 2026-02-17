國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

明天年初二，為傳統習俗上的回娘家。交通部高公局預測，明天年初二為春節南向交通量最大的一天，包括國道五號南向南港系統至頭城等9路段，明天部分時段車多壅塞，提醒用路人留意。

高公局預報員陳立哲表示，明天北區國5南向南港至頭城、國1南向楊梅至頭份、國3南向中和至關西、國1高架南向機場系統至楊梅，上午7時至下午4時車流量大；中區南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統、國3南向草屯至民間，上午到中午間車多壅塞；南區國1南向大灣至路竹、國10東向鼎金至燕巢系統，車流量則相對集中於中午時段。

另外，陳立哲也提醒，明天早上5時到中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統以及國1石碇、坪林南向匝道封閉；下午1至6時，國5蘇澳到頭城北向各交流道入口實施高乘載管制，小型車未滿三人不得進入高速公路。

今天為大年初一各地湧現走春潮，截至今天下午3時，陳立哲表示，國道全線交通量為66.1百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，是平日的1.3倍。另，國5南向雪隧通過量約2.7萬次，與去年同期減少2.8%。

近傍晚時段，國道仍有多個路段壅塞，國5北向宜蘭到頭城「紫爆」時速僅19公里；國1南向湖口服務區時速31公里、國3南向茄苳到香山路段時速也僅有26公里、國3南向苑裡到大甲時速36公里、國1南向員林到北斗時速32公里。

陳立哲指出，今天北區國1南向楊梅到頭份、國3鶯歌到高原車流量大；中區車流集中國1台中系統以及彰化系統到西螺路段、國3草屯到名間車流量均大；國5南向雪隧車多壅塞，已回堵到雪隧北口以北，請民眾耐心等候。