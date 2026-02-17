快訊

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天大年初一各地湧現走春潮，截至今天下午3時，國道全線交通量為66.1百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里。本報資料照片
今天大年初一各地湧現走春潮，截至今天下午3時，國道全線交通量為66.1百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里。本報資料照片

明天年初二，為傳統習俗上的回娘家。交通部高公局預測，明天年初二為春節南向交通量最大的一天，包括國道五號南向南港系統至頭城等9路段，明天部分時段車多壅塞，提醒用路人留意。

高公局預報員陳立哲表示，明天北區國5南向南港至頭城、國1南向楊梅至頭份、國3南向中和至關西、國1高架南向機場系統至楊梅，上午7時至下午4時車流量大；中區南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統、國3南向草屯至民間，上午到中午間車多壅塞；南區國1南向大灣至路竹、國10東向鼎金至燕巢系統，車流量則相對集中於中午時段。

另外，陳立哲也提醒，明天早上5時到中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統以及國1石碇、坪林南向匝道封閉；下午1至6時，國5蘇澳到頭城北向各交流道入口實施高乘載管制，小型車未滿三人不得進入高速公路。

今天為大年初一各地湧現走春潮，截至今天下午3時，陳立哲表示，國道全線交通量為66.1百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，是平日的1.3倍。另，國5南向雪隧通過量約2.7萬次，與去年同期減少2.8%。

近傍晚時段，國道仍有多個路段壅塞，國5北向宜蘭到頭城「紫爆」時速僅19公里；國1南向湖口服務區時速31公里、國3南向茄苳到香山路段時速也僅有26公里、國3南向苑裡到大甲時速36公里、國1南向員林到北斗時速32公里。

陳立哲指出，今天北區國1南向楊梅到頭份、國3鶯歌到高原車流量大；中區車流集中國1台中系統以及彰化系統到西螺路段、國3草屯到名間車流量均大；國5南向雪隧車多壅塞，已回堵到雪隧北口以北，請民眾耐心等候。

農曆過年 春節 馬年 雪隧 國道 宜蘭

延伸閱讀

卓榮泰力薦林國漳選縣長 與陳俊宇、陳金德組「宜蘭新鐵三角」

卓榮泰大年初一送紅包 宣布宜蘭至羅東鐵路高架化「行政院已點頭」

不斷更新／初一走春國道下午11地雷路段曝 南下北返車流湧現

工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂

相關新聞

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」原因曝光

還記得不久前一位幸運的越南籍移工，刮走1200萬元的故事嗎？這對留在台灣，跟台灣人一起過春節的外籍移工朋友們，實在太勵志...

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

農曆正月初二俗稱「迎婿日」，是出嫁女兒攜夫婿回娘家團聚的重要日子。民俗專家廖大乙提醒，新春期間除共享天倫之樂，也須留意相...

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼...

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

明天年初二，為傳統習俗上的回娘家。交通部高公局預測，明天年初二為春節南向交通量最大的一天，包括國道五號南向南港系統至頭城...

影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。