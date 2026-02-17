影／南投克明宮初一博金牌！民眾署名川普、習近平贈花籃 廖大乙揭巧思

南投竹山克明宮每年正月初一舉辦平安餐，今年遊學太子爺駐駕該廟過年，初一至初六開放擲筊博金牌，今天現場人潮絡繹不絕。活動會場更出現署名「川普」與「習近平」的祝賀花籃，形成另類「川習會」，十分有趣也為新春增添話題性。

竹山克明宮創廟逾160年，主祀文衡聖帝關聖帝君，是地方重要信仰中心。每逢農曆新年，廟方循例於初一提供平安餐，供信眾與遊客享用，成地方年度盛事。廟方7年前與遊學太子爺因建醮結緣，今年駐駕陪伴信眾過年舉辦博金牌活動。

廟方表示，為與民同樂，遊學太子爺準備6面純金金牌，於初一至初六開放信眾擲筊競逐，每日送出1面。今天是活動首日，不少民眾專程來排隊試手氣，廟方人員也在場公證，以確保擲筊過程公開透明，年初一的金牌得主預計傍晚揭曉。

值得一提的是，因遊學太子爺駐駕，不少信眾致贈花籃祝賀，現場卻出現署名「習近平」與「川普」的蘭花花籃，上頭分別寫著「力行和平」、「力行共好」，形成趣味十足的對照。這場別開生面的另類「川習會」，吸引不少走春民眾駐足拍照。

廖大乙表示，花籃出自川普粉絲的巧思，以兩位大國領導人的名義獻花，背後用意在於全球局勢動盪，民眾普遍期盼大國領袖理性互動，讓世界局勢趨穩，因此透過兩位國際領導人名義傳達和平願望，也反映老百姓盼望安定過好年的心聲。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

遊學太子爺今年駐駕南投竹山克明宮過年，從今天初一至初六開放擲筊博金牌，現場人潮絡繹不絕。圖／廖大乙提供 遊學太子爺今年駐駕南投竹山克明宮過年，從今天初一至初六開放擲筊博金牌，現場人潮絡繹不絕。圖／廖大乙提供 遊學太子爺今年駐駕南投竹山克明宮過年，從今天初一至初六開放擲筊博金牌，現場人潮絡繹不絕。圖／廖大乙提供 遊學太子爺駐駕南投克明宮，現場竟出現署名「習近平」與「川普」的祝賀花籃，十分有趣。記者賴香珊／攝影 遊學太子爺駐駕南投克明宮，現場竟出現署名「習近平」與「川普」的祝賀花籃，十分有趣。記者賴香珊／攝影