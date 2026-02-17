影／南投克明宮初一博金牌！民眾署名川普、習近平贈花籃 廖大乙揭巧思
南投竹山克明宮每年正月初一舉辦平安餐，今年遊學太子爺駐駕該廟過年，初一至初六開放擲筊博金牌，今天現場人潮絡繹不絕。活動會場更出現署名「川普」與「習近平」的祝賀花籃，形成另類「川習會」，十分有趣也為新春增添話題性。
竹山克明宮創廟逾160年，主祀文衡聖帝關聖帝君，是地方重要信仰中心。每逢農曆新年，廟方循例於初一提供平安餐，供信眾與遊客享用，成地方年度盛事。廟方7年前與遊學太子爺因建醮結緣，今年駐駕陪伴信眾過年舉辦博金牌活動。
廟方表示，為與民同樂，遊學太子爺準備6面純金金牌，於初一至初六開放信眾擲筊競逐，每日送出1面。今天是活動首日，不少民眾專程來排隊試手氣，廟方人員也在場公證，以確保擲筊過程公開透明，年初一的金牌得主預計傍晚揭曉。
值得一提的是，因遊學太子爺駐駕，不少信眾致贈花籃祝賀，現場卻出現署名「習近平」與「川普」的蘭花花籃，上頭分別寫著「力行和平」、「力行共好」，形成趣味十足的對照。這場別開生面的另類「川習會」，吸引不少走春民眾駐足拍照。
廖大乙表示，花籃出自川普粉絲的巧思，以兩位大國領導人的名義獻花，背後用意在於全球局勢動盪，民眾普遍期盼大國領袖理性互動，讓世界局勢趨穩，因此透過兩位國際領導人名義傳達和平願望，也反映老百姓盼望安定過好年的心聲。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。