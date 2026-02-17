快訊

初二回娘家前注意！這些禁忌恐帶衰父母家運 化解方法一次看

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
春節示意圖。圖／AI生成
農曆正月初二俗稱「迎婿日」，是出嫁女兒攜夫婿回娘家團聚的重要日子。民俗專家廖大乙提醒，新春期間除共享天倫之樂，也須留意相關禁忌，以免觸犯傳統習俗，影響個人運勢甚至家運。若無法避免，也有方法化解，以求得安心與圓滿。

廖大乙指出，初二回門象徵女兒在夫家生活安穩，讓父母放心，也讓鄰里知曉過得順遂，因此禮數不可少。建議盡量在中午前返家，由兄弟設宴款待，象徵圓滿團聚。同時務必準備伴手禮表達心意，既是感恩父母養育，也延續年節喜氣。

而伴手禮數量與紅包金額宜採雙數，象徵成雙成對，但須避開「4」因其諧音不吉利。娘家若設宴，最好安排於中午，並準備全雞入菜，因閩南語「雞」與「家」同音，有「全家圓滿」之意。依習俗，餐後宜於下午5時前離開，較為妥適。

廖大乙說，民俗上認為，若女兒「吃到尾」或留至夜晚，恐影響娘家財運，因此多有用餐後返家的說法。然而現代人交通往返辛苦，若難以在5時前離開，可先外出短暫走動，過後再返回聚會，以示「已回門一次」，化解顧慮。

此外，回娘家穿著打扮也有講究。應以喜氣為主，避免黑、白色系，以免聯想到喪禮場合，所以穿搭上不妨選擇鮮豔明亮色彩，其中以紅色最具象徵意義，代表吉祥與熱鬧，喜氣洋洋返家，不僅讓父母開心，也為新的一年增添好兆頭。

廖大乙也提醒，初二夜晚不宜留宿娘家，應返家休息，迎接初三「老鼠娶親日」，睡前可於門內右側放一小杯鹽與米，象徵布施分享，隔天睡到自然醒，不驚擾牠們，寓意來年平順。初五再將鹽米倒於住家附近水溝，代表送走穢氣，迎來好運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年 回娘家 初二禁忌

