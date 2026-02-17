「2千萬超級紅包」頭獎還有8張等著你 沒年終菜鳥好手氣中百萬

春節期間限定款刮刮樂2000萬超級紅包頭獎2000萬元只被刮出2個，還有多達8個2000萬元為隱身在還沒被買走的彩券裡，刮中頭獎的機率愈來愈高。台彩17日分享超級紅包的100萬元中獎人故事，苗栗銅鑼鄉的成運彩券行在媽祖駐駕加持下，刮出100萬元大獎。

據台彩轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位男性上班族，下班偶爾會到店裡玩刮刮樂、買彩券，恰巧聽聞2月14彩券行剛開出今彩539加碼頭獎，隔天就立刻到彩券行挑刮刮樂想沾沾喜氣，一進店就隨手指了一張「2000萬超級紅包」來刮，沒想到竟然就刮出了大獎100萬元。他驚呼真的跟電影的台詞一樣，「好耶！好運還沒走」。

代理人古小姐直呼不可思議的好運，前一天店裡才開出今彩539的加碼頭獎，一天再刮出刮刮樂的百萬大獎，仔細回想前幾天白沙屯媽祖的后里分靈遶境來過彩券行，不只在店裡三進三出，還駐駕一段時間才離開，可能是媽祖冥冥之中有保庇。

還有一名北漂科技男，因為年資淺，今年沒能拿到年終獎金，本來怕家人擔心及生活壓力大而不想返鄉，但還是在女友勸說下回到中壢準備過年，年前夜晚與女友一起用餐後返家經過彩券行，被櫃檯擺放的迎賓財神給吸引，在女友鼓勵下應景買了刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到第2張就驚喜刮出100萬元大獎。

也有喜上加喜的中獎故事，嘉義縣大林鎮一群好同事，年前拿出年終獎金合資買1本「2000萬超級紅包」，他們推派其中一名剛升格新手爸爸的同事去買，一群人開心刮彩券，其中一張出現驚人數字100萬，辦公室瞬間爆出熱烈歡呼聲，同一本彩券還刮出1個10萬元獎項。大家打算用這筆額外的獎金，來添購家電、加碼給父母的紅包，將好運延續到家人身上。