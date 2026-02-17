快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
過年期間最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，西門町的著名彩券行，裡裡外外都是民眾低頭苦幹地拼命刮，看看可否成為千萬或百萬富翁。示意圖。本報資料照片
春節期間限定款刮刮樂2000萬超級紅包頭獎2000萬元只被刮出2個，還有多達8個2000萬元為隱身在還沒被買走的彩券裡，刮中頭獎的機率愈來愈高。台彩17日分享超級紅包的100萬元中獎人故事，苗栗銅鑼鄉的成運彩券行在媽祖駐駕加持下，刮出100萬元大獎。

據台彩轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位男性上班族，下班偶爾會到店裡玩刮刮樂、買彩券，恰巧聽聞2月14彩券行剛開出今彩539加碼頭獎，隔天就立刻到彩券行挑刮刮樂想沾沾喜氣，一進店就隨手指了一張「2000萬超級紅包」來刮，沒想到竟然就刮出了大獎100萬元。他驚呼真的跟電影的台詞一樣，「好耶！好運還沒走」。

代理人古小姐直呼不可思議的好運，前一天店裡才開出今彩539的加碼頭獎，一天再刮出刮刮樂的百萬大獎，仔細回想前幾天白沙屯媽祖的后里分靈遶境來過彩券行，不只在店裡三進三出，還駐駕一段時間才離開，可能是媽祖冥冥之中有保庇。

還有一名北漂科技男，因為年資淺，今年沒能拿到年終獎金，本來怕家人擔心及生活壓力大而不想返鄉，但還是在女友勸說下回到中壢準備過年，年前夜晚與女友一起用餐後返家經過彩券行，被櫃檯擺放的迎賓財神給吸引，在女友鼓勵下應景買了刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，沒想到第2張就驚喜刮出100萬元大獎。

也有喜上加喜的中獎故事，嘉義縣大林鎮一群好同事，年前拿出年終獎金合資買1本「2000萬超級紅包」，他們推派其中一名剛升格新手爸爸的同事去買，一群人開心刮彩券，其中一張出現驚人數字100萬，辦公室瞬間爆出熱烈歡呼聲，同一本彩券還刮出1個10萬元獎項。大家打算用這筆額外的獎金，來添購家電、加碼給父母的紅包，將好運延續到家人身上。

農曆過年 春節 馬年

相關新聞

影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容...

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼...

「2千萬超級紅包」頭獎還有8張等著你 沒年終菜鳥好手氣中百萬

春節期間限定款刮刮樂2000萬超級紅包頭獎2000萬元只被刮出2個，還有多達8個2000萬元為隱身在還沒被買走的彩券裡，...

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

新春期間許多民眾忙著除舊佈新，也會添購藝術品或飾品來點綴家中，希望能為新的一年帶來好運。然而，居家擺設不僅僅是為了美觀，更是一門大學問！

影／年貨大街採買清單大公開 陳菁徽：開夏威夷果很紓壓

農曆新年到來，不少民眾開始張羅年貨，也煩惱該怎麼挑選才能兼顧應景與實用。國民黨立委陳菁徽近日也赴台北的迪化街年貨大街採買...

