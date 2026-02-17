快訊

影／年貨大街採買清單大公開 陳菁徽：開夏威夷果很紓壓

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽近日也赴台北的迪化街年貨大街採買，並分享自己的年貨清單。圖／陳菁徽辦公室提供
農曆新年到來，不少民眾開始張羅年貨，也煩惱該怎麼挑選才能兼顧應景與實用。國民黨立委陳菁徽近日也赴台北的迪化街年貨大街採買，並分享自己的年貨清單，包含各式應景糖果、堅果與海鮮乾貨等，還笑稱對夏威夷果的「開果很有心得」，不僅有成就感，也很舒壓。

陳菁徽日前走訪迪化街年貨大街，同時也分享自己的年貨採買清單，她首先走進的是販售各式糖果的店家，五顏六色的糖果擺滿櫃檯，是許多人記憶中過年桌上的經典畫面。

陳菁徽表示，雖然糖果吃多對健康不算太好，但一年就這麼一次過年，還是會「破例」讓孩子開心吃一些，自己其實也常忍不住跟著嘗幾口，畢竟過年，偶爾也是需要放縱一下。像包含蚯蚓糖、可樂糖、漢堡糖、荷包蛋糖等都會買，甚至會拿刀叉吃漢堡糖。

陳菁徽緊接前往一間販售海鮮乾貨與堅果的店家。她表示，自己最喜歡過年時一家人圍坐聊天，一邊嗑瓜子、一邊話家常，享受平日難得的團聚時光，她滿喜小卷片，因為要撕開，可以「減緩熱量攝取時間」。另外，海苔杏仁脆片則是較為健康的食品；對於夏威夷果，她說，「開果很有心得」，過程不僅有成就感，也相當紓壓。

沿途不少民眾熱情上前打招呼、合影留念，陳菁徽也笑稱「年貨就是會愈買愈多」。行程最後，她特地挑選紅包袋並回憶，小時候總會把漂亮或特別的紅包袋小心收藏，如今看到各式創意設計的紅包，也覺得相當用心，希望孩童收到紅包時，不只是期待壓歲錢，更能感受到長輩的祝福與心意；新春除期待大家在年貨大街能感受人情味與熱鬧氣氛外，也能挑選屬於自己家庭的年節準備。

