蕭美琴初一彰化發福袋 縣長參選人陳素月陪同參香祈福

大年初一副總統蕭美琴今天上午到彰化縣大村鄉埤腳五通宮參拜祈福，並在民進黨彰化縣長參選人陳素月等人陪同下， 發放新年福袋給民眾，一一向大家說「新年快樂」，今天下午1時30分並要到彰化市南瑤宮參拜祈福。

今天一大早五通宮前民眾就大排長龍等著領福袋，蕭美琴約上午11時許到達五通宮，立委陳素月、黃秀芳、五通宮主委游博程等人陪同蕭美琴參拜五顯大帝後，發放福袋給民眾，有高齡阿嬤由家人推著輪椅也前來排隊拿副總統的新年祝福福袋。