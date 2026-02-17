影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連年國運下下籤，南鯤鯓代天府今天總算抽出難得好籤。記者周宗禎／攝影
連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容「各自解讀」、開心地親自上陣當眾解籤。

侯賢名表示，與之前相較，這支籤可說「十全十美，今年國運一定旺」。不過他最後還是不忘強調，「這籤講的是民生經濟、跟政治沒有關係」。

今年南鯤鯓代天府國運籤，只抽10次就抽出「庚寅」第13籤，籤詩的標題「蘇秦拜相」，四句籤詩內容：「名顯有意在中間、不須祈禱心自安、早晚看看日過後、即時得意在中間」。

下方的籤解，不論婚姻、求財、事業、移居等等都大吉，有即將外派到美國工作的台積電工程師原本有點擔心、得知註解「移居大吉」鬆了一口氣，還笑說籤詩上有寫，「生小孩會先生個男的」。

尤其這籤的標題：蘇秦拜相，雖然侯賢名強調與政治無關，但因「蘇秦拜相」的歷史典故，又再一次引發政治議論。

蘇秦是春秋戰國時期著名的縱橫家與外交家。他最廣為人知的成就是提倡「合縱」策略，成功聯合齊、楚、燕、韓、趙、魏六國共同對抗強秦，並同時佩掛六國相印，成為「縱約長」，這就是這籤標題「蘇秦拜相」的來源。

籤抽出來以後，馬上就有挺綠民眾說：這就是王爺們要大家團結一心，「聯合各民主國國家、一同對抗獨裁的中國」。在許多歐洲、中亞國家甚至英語「中國」這兩字，都有聯想到「秦」的發音。

而籤詩背面相對應的四句白話「譯語」寫道：名聲顯耀、跡象已現，不需過度祈求、內心自能安祥；只要再等一些時日，即刻事情就能稱心如意。

侯賢名說，今年元旦廟方抽出「吉祥字旺」，就已經看得出來今年的好兆頭，相信大家不必擔心、只要再稍等一些時日、一切都能稱心如意，這一年會越來越好，「比去年更好」，世界各國也都看好台灣的經濟發展。

去年南鯤鯓代天府的國運籤又是下下籤，引發部分名嘴不滿質疑「唱衰台灣」，廟方人員又一次尷尬難以解釋。結果過去這一年地震、水患、川普關稅戰、大罷免、朝野對立等等一整年天災人禍不斷、再度印證王爺們提點國運之神準，讓眾人嘖嘖稱奇。

有信徒笑說，總算這次可以堵住過去一直批評廟方唱衰台灣的名嘴的嘴了。

