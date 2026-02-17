過年追劇配零食 營養師推薦「這種豆」涮嘴還能防癌

過年追劇、聊天，零食一包接一包下肚，是許多人放假最放鬆的時刻，但吃進去的東西，卻可能悄悄成為健康負擔。台北醫學大學附設醫院營養室營養師李佩芬說，挑零食別只看熱量，還要看是不是原型食物？有沒有營養價值？否則追完一小時的劇，就不小心吃下超過500卡的熱量，對身體產生負擔。

李佩芬說，過年的零嘴五花八門，像是春節常見的豬肉乾、牛肉乾，看似是原型食物還能補充蛋白質，但肉乾都屬於加工紅肉，不只飽和脂肪高，還可能增加致癌風險，紅肉在體內代謝後會產生與心血管疾病相關的物質，長期大量攝取，對心臟健康更不友善，而且一整包豬肉乾動輒300多大卡，更容易在不知不覺中吃過量。

除了肉乾，過年常見的牛軋糖、蔴粩、卡哩卡哩、甜餅乾等，大多是糖、油與精製澱粉的組合，營養價值低，但因為又甜又香容易一口接一口。相較之下，魷魚絲雖仍屬加工食品，但油脂與添加物相對少一些，算是「較不雷」的零嘴，但也不建議常吃。

李佩芬說，過年零嘴應該多選擇「原型食物」，像是無調味堅果，雖然油脂高，但屬於好油脂，同時含有膳食纖維、蛋白質與鎂、鋅等礦物質，營養價值遠勝餅乾糖果，而她最推薦的過年零嘴是「毛豆」。

李佩芬說，毛豆不僅纖維含量高，每100公克就有約8到10公克膳食纖維，還含完整植物性蛋白質，有助降低膽固醇與三酸甘油脂，同時富含鐵質與大豆異黃酮，對心血管與部分癌症預防都有好處，其中，毛豆的纖維與蛋白質高，讓人很快有飽足感，自然不容易吃過量。

若不喜歡吃毛豆，其餘的豆類同樣是優質零食選擇，如紅豆，即使煮成甜湯，只要糖不加太多，因為豆類的纖維高且咀嚼感強，比起含糖飲料或精緻甜點，更不容易攝取過量，就算加一點點湯圓，也比喝一杯珍珠奶茶來得健康。

至於水果，很多人擔心糖分高，其實如果是拿來取代蛋糕、糖果，水果怎麼看都是更好的選擇。水果含水分、纖維與維生素C，同樣能增加飽足感，比起高度加工甜食，更不容易「失控式進食」。

李佩芬強調，吃零食不是不行，重點在於「用健康替換不健康」。與其一邊追劇一邊嗑洋芋片，不如換成毛豆、堅果或水果，讓年節享受不再變成健康負擔。