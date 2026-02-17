快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工。示意圖。圖／AI生成
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工。示意圖。圖／AI生成

除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工；台北醫學大學附設醫院營養室營養師李佩芬表示，改造年夜飯方式，第一步一定要去除醬汁與皮、肥肉，第二步加入新鮮蔬菜，改造成大鍋蔬菜湯，既可以去除過多油脂，也能吃到新鮮的蔬菜纖維。

李佩芬表示，近年家戶年夜飯雖然不斷與時俱進，但固定的菜色仍舊少不了，長年菜、東坡肉、佛跳牆等，避免吃進過多的油脂，有些菜色可以先去皮、過熱水、用茶水去掉油脂與勾芡，如重複吃佛跳牆等湯品，建議再重複食用時，增加一些蔬菜，如放黑木耳、香菇等，避免全吃進加工品。

李佩芬表示，如果重複加熱的年菜，料已經吃光剩下湯，建議不要再回頭煮，如果還剩很多料，但是湯品非常油，或是菜色充滿重鹹的醬汁，建議先去除醬汁，湯品中的料，如果有皮，建議去皮，湯品的油可以初步撈掉後，加入切絲的大量新鮮蔬菜，改造煮成大鍋蔬菜湯或什錦炊飯。

年菜份量大，難免會重複加熱食用，李佩芬強調，若必須吃剩菜，一定要徹底加熱、滾透，且不要反覆加熱超過兩次，避免營養流失與微生物汙染。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

嘉醫營養師傳授年節零食挑選原則 掌握4大原則 解饞無負擔

「型男主廚」王輔立年夜飯總是遲到　為家人催生「牛排級肉乾」

蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約

影／不一樣的圍爐！全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

相關新聞

影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容...

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼...

過年追劇配零食 營養師推薦「這種豆」涮嘴還能防癌

過年追劇、聊天，零食一包接一包下肚，是許多人放假最放鬆的時刻，但吃進去的東西，卻可能悄悄成為健康負擔。台北醫學大學附設醫...

年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工；台北醫學大學附設醫院營養室...

全國唯一 柴犬「來財」這家彩券行連2年開出新春頭獎

大樂透春節期間連開20天，昨天進入第5天，1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行｣開出，該彩券行202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。