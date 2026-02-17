年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養
除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工；台北醫學大學附設醫院營養室營養師李佩芬表示，改造年夜飯方式，第一步一定要去除醬汁與皮、肥肉，第二步加入新鮮蔬菜，改造成大鍋蔬菜湯，既可以去除過多油脂，也能吃到新鮮的蔬菜纖維。
李佩芬表示，近年家戶年夜飯雖然不斷與時俱進，但固定的菜色仍舊少不了，長年菜、東坡肉、佛跳牆等，避免吃進過多的油脂，有些菜色可以先去皮、過熱水、用茶水去掉油脂與勾芡，如重複吃佛跳牆等湯品，建議再重複食用時，增加一些蔬菜，如放黑木耳、香菇等，避免全吃進加工品。
李佩芬表示，如果重複加熱的年菜，料已經吃光剩下湯，建議不要再回頭煮，如果還剩很多料，但是湯品非常油，或是菜色充滿重鹹的醬汁，建議先去除醬汁，湯品中的料，如果有皮，建議去皮，湯品的油可以初步撈掉後，加入切絲的大量新鮮蔬菜，改造煮成大鍋蔬菜湯或什錦炊飯。
年菜份量大，難免會重複加熱食用，李佩芬強調，若必須吃剩菜，一定要徹底加熱、滾透，且不要反覆加熱超過兩次，避免營養流失與微生物汙染。
