嘉醫營養師傳授年節零食挑選原則 掌握4大原則 解饞無負擔

年節期間家家戶戶少不了零食相伴，但如何吃得健康成為民眾關心的課題。衛生福利部嘉義醫院營養科主任林資淳表示，挑選年節零食應掌握「低糖、低油、少鹽、高纖」四大原則，讓大家在享受美味之餘，也能兼顧身體健康 。

林資淳建議，優質的零食首選無調味堅果，如腰果、葵瓜子等，並以低溫烘焙、非油炸方式製作，以保留完整營養。水果方面則推薦新鮮的奇異果、木瓜、芭樂，或無添加糖的天然果乾。此外，小魚乾、蝦乾等高蛋白零食，以及鮮菇餅、海苔、少調味的茶酥也是不錯的選擇 。

針對傳統常見的甜食，林資淳提供聰明的替代方案；建議民眾可以用椰棗、紅棗等天然甜味取代加工糖果，並以烘烤餅乾取代麻粩、寸棗或花生糖等油炸零食。若食用風味濃郁的糕點，建議與家人分享、淺嘗即止，並搭配無糖茶飲或黑咖啡來解膩。

在購買零食時，民眾應仔細查看成分標示，優先選擇成分單純、少添加物且無油耗味的產品。林資淳提醒，挑選零食應以天然為原則，製造日期愈接近購買日愈好。除了聰明吃零食，過年期間也別忘了多攝取蔬菜、多喝水並維持運動，才能讓養生之道更加全面。 衛生福利部嘉義醫院營養科主任林資淳手持春聯向民眾拜年，並提醒過年期間解饞要掌握「低糖、低油、少鹽、高纖」四大原則。圖／衛福部嘉義醫院提供