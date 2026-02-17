嘉醫營養師傳授年節零食挑選原則 掌握4大原則 解饞無負擔

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義醫院營養科主任林資淳推薦以天然水果與烘焙點心取代加工糖果，讓年假解饞無負擔。圖／衛福部嘉義醫院提供
年節期間家家戶戶少不了零食相伴，但如何吃得健康成為民眾關心的課題。衛生福利部嘉義醫院營養科主任林資淳表示，挑選年節零食應掌握「低糖、低油、少鹽、高纖」四大原則，讓大家在享受美味之餘，也能兼顧身體健康 。

林資淳建議，優質的零食首選無調味堅果，如腰果、葵瓜子等，並以低溫烘焙、非油炸方式製作，以保留完整營養。水果方面則推薦新鮮的奇異果、木瓜、芭樂，或無添加糖的天然果乾。此外，小魚乾、蝦乾等高蛋白零食，以及鮮菇餅、海苔、少調味的茶酥也是不錯的選擇 。

針對傳統常見的甜食，林資淳提供聰明的替代方案；建議民眾可以用椰棗、紅棗等天然甜味取代加工糖果，並以烘烤餅乾取代麻粩、寸棗或花生糖等油炸零食。若食用風味濃郁的糕點，建議與家人分享、淺嘗即止，並搭配無糖茶飲或黑咖啡來解膩。

在購買零食時，民眾應仔細查看成分標示，優先選擇成分單純、少添加物且無油耗味的產品。林資淳提醒，挑選零食應以天然為原則，製造日期愈接近購買日愈好。除了聰明吃零食，過年期間也別忘了多攝取蔬菜、多喝水並維持運動，才能讓養生之道更加全面。

衛生福利部嘉義醫院營養科主任林資淳手持春聯向民眾拜年，並提醒過年期間解饞要掌握「低糖、低油、少鹽、高纖」四大原則。圖／衛福部嘉義醫院提供
農曆過年 春節 馬年

