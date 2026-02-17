快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴初一台中霧峰發福袋 逾千民眾排隊 柴犬都來領

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影

今天大年初一，副總統蕭美琴一早抵達台中市霧峰區南天宮發放馬年福袋，民眾早早到場排隊現場擠滿上千人，除了在地長輩、一家大小，還有人牽著柴犬來領福袋，蕭美琴熱情和大家拜年、祝賀，半個小時發超過1000多個福袋。

蕭美琴上午9時抵達南天宮，與民進黨立委何欣純一同參拜後，再到廟裎發放紅包給現場排隊民眾，有不少人一早就來排隊，也有長輩坐輪椅、家長背著嬰兒到場，都想親自從副總統手上接下福袋。

蕭美琴逐一向民眾發放，也不時祝福新年快樂，見有孩童來領時，她也親切蹲下、逐一問候，同時熱情和大家拜年、祝賀，遇到有熱情民眾要求合影也配合，展現十足親和力。

另也有人牽著柴犬到場，她除了發福袋，也直呼可愛。發放半個小時時間，就送出逾千個福袋。

副總統蕭美琴（前排右）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（前排右）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影
副總統蕭美琴（前排中）今上午到台中霧峰南天宮發放福袋。記者曾健祐／攝影

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約

兒時家境跌宕起伏 何欣純年夜飯只能從記憶尋找

蕭美琴初一來南投參香 賴總統初二跟著到 發送限量福袋

選舉年馬不停蹄！賴總統、蕭美琴分進合擊 年節參香拜廟全台跑透透

相關新聞

影／連年國運下下籤 南鯤鯓代天府總算抽出難得好籤

連年給國運下下籤的南鯤鯓代天府王爺們，今天大年初一終於給了「中上籤」，廟方總幹事侯賢名也終於一改近年低調一再強調籤詩內容...

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

農曆新來到來，許多人趁著新年試試手氣，刮刮樂、大樂透、威力彩等彩券買氣正夯。許多人相信「科學的盡頭是玄學」，敲碗詢問容易中獎的祕訣到底是什麼...

過年追劇配零食 營養師推薦「這種豆」涮嘴還能防癌

過年追劇、聊天，零食一包接一包下肚，是許多人放假最放鬆的時刻，但吃進去的東西，卻可能悄悄成為健康負擔。台北醫學大學附設醫...

年夜飯後餐桌進入「剩菜循環菜單」 營養師教一招改造 還能保住營養

除夕家戶吃團圓飯，但除夕夜後，不少家戶的餐桌飯菜幾乎都是「同一款」，重複加熱一路吃到初六開工；台北醫學大學附設醫院營養室...

全國唯一 柴犬「來財」這家彩券行連2年開出新春頭獎

大樂透春節期間連開20天，昨天進入第5天，1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行｣開出，該彩券行202...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。