大年初一走春 公路局籲善用幸福公路APP查路況

今天是大年初一，交通部公路局提醒出門走春民眾，新春參拜路段包括關渡往淡水、竹山紫南宮東向路段等易壅塞，提醒用路人善用幸福公路APP及時獲得最新路況。

根據交通部公路局今天發布的新聞資料，觀光風景區及新春參拜路段易壅塞路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等；建議用路人出發前可透過幸福公路App及警廣等獲得最新資訊。

快速公路銜接國道易壅塞路段包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

主要城際道路易壅塞路段包括台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段；

昨日除台74線大里至霧峰東向路段、大里至草湖東向路段、成功至快官西向路段出現短暫車多，其餘省道路段車流大致順暢。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛3922班次，疏運62448人，疏運人數較114年同期減少36.8%；東部國道客運路線共計行駛1278班次，疏運18196人，疏運人數較113年同期減少25.5%。