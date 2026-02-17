大年初一走春 公路局籲善用幸福公路APP查路況

快訊

中央社／ 台北17日

今天是大年初一，交通部公路局提醒出門走春民眾，新春參拜路段包括關渡往淡水、竹山紫南宮東向路段等易壅塞，提醒用路人善用幸福公路APP及時獲得最新路況。

根據交通部公路局今天發布的新聞資料，觀光風景區及新春參拜路段易壅塞路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等；建議用路人出發前可透過幸福公路App及警廣等獲得最新資訊。

快速公路銜接國道易壅塞路段包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台64線銜接國道3號中和交流道東向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

主要城際道路易壅塞路段包括台61線鳳鼻至香山南向路段、竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段；

昨日除台74線大里至霧峰東向路段、大里至草湖東向路段、成功至快官西向路段出現短暫車多，其餘省道路段車流大致順暢。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛3922班次，疏運62448人，疏運人數較114年同期減少36.8%；東部國道客運路線共計行駛1278班次，疏運18196人，疏運人數較113年同期減少25.5%。

全年財運關鍵日！大年初一忌吃粥 說「這3字」恐壞運窮整年

農曆大年初一是一年之始，華人傳統習俗中有許多細節，象徵「開運迎福」。初一的作息、飲食、言行舉止和生活習慣，都被認為會影響整年的運勢，因此有各種習俗與禁忌。以下整理初一重要注意事項提供讀者參考。

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

日本馬年離奇迷信「丙午年之女會吃掉丈夫」 60年前生育率大跌

2026年是丙午年，但原來在日本有「丙午之女不吉」的迷信，即流傳在丙午年出生的女子性情、運勢均不佳，甚至會影響丈夫的說法，這種迷信被指拖累60年前日本在丙午年的生育率大跌，新生兒數目較前一年降25%。當地學者指迷信說法毫無科學根據。

今天大年初一宜求財…拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光

今天是大年初一，民俗專家廖大乙說，大年初一宜求財，而迎馬年應多注意跟「馬」字相關之事，初一最好第一個就是跟媽媽拜年，今晨...

年味何時淡了？他驚覺大賣場新年應景歌消失 網指2因素：一堆人寧願加班

鄰近農曆過年，你有發現什麼現象正在逐漸消失嗎？一名網友發文，稱他記得以前去大賣場都會播放新年應景歌曲，但近幾年都聽不到了，親戚間也很少會互相拜訪，都改成出國，直言過年「越來越沒有年味」，對此，網友們紛紛指出年味漸淡的原因，認為是時代轉換、金錢壓力導致的。

嘉義市文化路夜市除夕爆滿 街頭刮刮樂成另類新春求財風景

昨天除夕夜，嘉義市文化路夜市入夜後湧入爆滿逛街人潮，不少嘉義人在完成家庭圍爐聚餐，紛紛帶著家人到夜市走春，更有民眾直接在...

