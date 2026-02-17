聽新聞
嘉義市文化路夜市除夕爆滿 街頭刮刮樂成另類新春求財風景
昨天除夕夜，嘉義市文化路夜市入夜後湧入爆滿逛街人潮，不少嘉義人在完成家庭圍爐聚餐，紛紛帶著家人到夜市走春，更有民眾直接在街頭體驗刮刮樂試手氣，祈求開春好運。民眾簡先生表示，領完紅包後全家一起逛夜市、刮彩券，不僅能感受熱鬧的節慶氣氛，更希望能刮中大獎，為新年討個開工好彩頭。
現場人聲鼎沸，沿街兩側的攤位生意興隆，不論是經典的小吃攤還是各式生活百貨，處處可見排隊人龍。民眾表示，除夕夜吃完年夜飯後，全家人一起出來走走已成為多年來的習慣，雖然人擠人，這種熱鬧的氛圍才有過年的感覺。
現場除了傳統以美食、小吃為主的攤位，有彩券業者看準人氣在街頭就地擺攤。這種「街頭試手氣」的景象成為夜市裡的另類風景，民眾不再只是拎著大包小包的食物，而是圍坐在彩券攤前，全神貫注地低頭刮著彩券。比起美食，這種即時的博弈更增添了過年求財的趣味。
隨著春節假期展開，文化路夜市作為嘉義市的重要觀光地標，預計未來幾天人潮將持續攀升。市府也呼籲民眾，在享受逛街樂趣的同時，要注意隨身財物安全。
