快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

過年iPhone手機「大健檢」！10個Apple內建隱私保護功能一次檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義市文化路夜市除夕爆滿 街頭刮刮樂成另類新春求財風景

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
除夕夜嘉義市文化路夜市湧現大量人潮，民眾圍爐後紛紛出門感受熱鬧氣氛。記者李宗祐／攝影
除夕夜嘉義市文化路夜市湧現大量人潮，民眾圍爐後紛紛出門感受熱鬧氣氛。記者李宗祐／攝影

昨天除夕夜，嘉義市文化路夜市入夜後湧入爆滿逛街人潮，不少嘉義人在完成家庭圍爐聚餐，紛紛帶著家人到夜市走春，更有民眾直接在街頭體驗刮刮樂試手氣，祈求開春好運。民眾簡先生表示，領完紅包後全家一起逛夜市、刮彩券，不僅能感受熱鬧的節慶氣氛，更希望能刮中大獎，為新年討個開工好彩頭。

現場人聲鼎沸，沿街兩側的攤位生意興隆，不論是經典的小吃攤還是各式生活百貨，處處可見排隊人龍。民眾表示，除夕夜吃完年夜飯後，全家人一起出來走走已成為多年來的習慣，雖然人擠人，這種熱鬧的氛圍才有過年的感覺。

現場除了傳統以美食、小吃為主的攤位，有彩券業者看準人氣在街頭就地擺攤。這種「街頭試手氣」的景象成為夜市裡的另類風景，民眾不再只是拎著大包小包的食物，而是圍坐在彩券攤前，全神貫注地低頭刮著彩券。比起美食，這種即時的博弈更增添了過年求財的趣味。

隨著春節假期展開，文化路夜市作為嘉義市的重要觀光地標，預計未來幾天人潮將持續攀升。市府也呼籲民眾，在享受逛街樂趣的同時，要注意隨身財物安全。

文化路夜市攤位擠滿人潮，許多民眾領到紅包後開心消費，店家忙得不可開交。記者李宗祐／攝影
文化路夜市攤位擠滿人潮，許多民眾領到紅包後開心消費，店家忙得不可開交。記者李宗祐／攝影
夜市現場出現不少彩券攤位，大批民眾就地刮刮樂試手氣，形成另類新春求財景象。記者李宗祐／攝影
夜市現場出現不少彩券攤位，大批民眾就地刮刮樂試手氣，形成另類新春求財景象。記者李宗祐／攝影

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

新北男子騎車出遊突拋錨 買刮刮樂轉換心情中百萬

刮刮樂5流派 整張刮乾淨？只刮QR Code？2026偏財運不一般

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

相關新聞

全年財運關鍵日！大年初一忌吃粥 說「這3字」恐壞運窮整年

農曆大年初一是一年之始，華人傳統習俗中有許多細節，象徵「開運迎福」。初一的作息、飲食、言行舉止和生活習慣，都被認為會影響整年的運勢，因此有各種習俗與禁忌。以下整理初一重要注意事項提供讀者參考。

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

日本馬年離奇迷信「丙午年之女會吃掉丈夫」 60年前生育率大跌

2026年是丙午年，但原來在日本有「丙午之女不吉」的迷信，即流傳在丙午年出生的女子性情、運勢均不佳，甚至會影響丈夫的說法，這種迷信被指拖累60年前日本在丙午年的生育率大跌，新生兒數目較前一年降25%。當地學者指迷信說法毫無科學根據。

今天大年初一宜求財…拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光

今天是大年初一，民俗專家廖大乙說，大年初一宜求財，而迎馬年應多注意跟「馬」字相關之事，初一最好第一個就是跟媽媽拜年，今晨...

年味何時淡了？他驚覺大賣場新年應景歌消失 網指2因素：一堆人寧願加班

鄰近農曆過年，你有發現什麼現象正在逐漸消失嗎？一名網友發文，稱他記得以前去大賣場都會播放新年應景歌曲，但近幾年都聽不到了，親戚間也很少會互相拜訪，都改成出國，直言過年「越來越沒有年味」，對此，網友們紛紛指出年味漸淡的原因，認為是時代轉換、金錢壓力導致的。

嘉義市文化路夜市除夕爆滿 街頭刮刮樂成另類新春求財風景

昨天除夕夜，嘉義市文化路夜市入夜後湧入爆滿逛街人潮，不少嘉義人在完成家庭圍爐聚餐，紛紛帶著家人到夜市走春，更有民眾直接在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。