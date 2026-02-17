同事集資刮中百萬獎項 均分獎金加碼紅包添購家電

快訊

中央社／ 台北17日電
農曆春節到來，不少民眾買彩券試手氣。本報資料照片

農曆春節到來，不少民眾買彩券試手氣。台彩今天表示，嘉義縣有公司6同事集資購買彩券，並派其中剛升格新手爸爸的同事負責購買，同本彩券分別刮中貳獎新台幣100萬元與一張10萬元獎項，同事均分獎金後，打算用來添購家電與替父母加碼紅包。

台灣彩券公司今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，玩法多元且豐富，多達1479個百萬元以上的獎項，其中面額最大、頭獎中獎金額最高的「2000萬超級紅包」，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月16日，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。

台彩今天分享中獎故事，位於嘉義縣大林鎮的錸運財彩券行描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是嘉義縣大林鎮的一群公司同事，年前趁著公司發放年終獎金後，6名同事決定合資購買一本2000萬超級紅包，並推派其中1名剛升格新手爸爸的同事前去彩券行購買。

彩券行描述，一行人在辦公室有說有笑地刮，直到其中一張出現驚人的數字，氣氛瞬間凝結，一開始以為看錯，經仔細核對後，確認刮中100萬元，辦公室裡一群人爆出熱烈歡呼聲，更讓人驚喜的是，同一本彩券還多中了一張10萬元獎項。這群集資同事們均分獎金後，各自打算將獎金用來添購家電、替父母紅包加碼，將好運延續到家人身上。

農曆過年 春節 馬年

