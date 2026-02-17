大樂透威力彩最旺縣市揭曉 累計開出31.18億元獎金

全台電腦型彩券最旺縣市揭曉，台彩統計，去年大樂透及威力彩共開出22注億元級距獎項，台中市、桃園市各囊括5注，尤其台中市總中獎金額高達新台幣31.18億元，堪稱「最旺縣市」。

買彩券、玩刮刮樂，是台灣民眾過春節時常見休閒娛樂，除做公益，也試試手氣迎財神；而大樂透又是春節加碼重頭戲，不僅連多天增開億元頭獎，還另有每組獎金100萬元的「春節大紅包」及10萬元的「春節小紅包」加碼。

據台彩統計，去年大樂透全年共開出19注頭獎，其中17注獎金均超過1億元，頭獎總獎金為43.1億元；另外同屬樂透型遊戲的威力彩全年也開出5注億元級距的頭獎，發出的頭獎總獎金高達44.4億元。

比較開出大樂透及威力彩億元頭獎的地點，去年22注億元頭獎分別落在10個縣市，且將近8成集中於六都。單以開出億元獎項注數而言，台中市、桃園市各囊括5注，是開出最多億元獎項的縣市。

若依22注億元頭獎的中獎金額進行統計，10個縣市中，排名全台前3名的縣市分別為台中市（31.18億元）、新北市（20.07億元）和花蓮縣（7.92億元），合計總中獎金額達59.17億元，占全台億元頭獎獎金總額的69.1%。

有趣的是，抱回億元頭獎的買法各有不同，台彩透露，以選號方式而言，有近7成的中獎人是以電腦選號，其餘3成為自選號碼中獎。此外，有3成的中獎人是以包牌方式投注，除了億元頭獎外，還同時抱走其他獎項。

另一方面，台彩也公布去年「億元頭獎中獎人面向」，圓型臉、額頭高、八字眉、濃的眉毛、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴加薄唇，為最多得主具備的外型特徵；同時，有5成7得主為男性，50歲以上的比例高達71.4%，4成以上血型為O型，生肖則以屬馬、屬雞最多。