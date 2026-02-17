日本馬年離奇迷信「丙午年之女會吃掉丈夫」 60年前生育率大跌

2026年是丙午年，但原來在日本有「丙午之女不吉」的迷信，即流傳在丙午年出生的女子性情、運勢均不佳，甚至會影響丈夫的說法，這種迷信被指拖累60年前日本在丙午年的生育率大跌，新生兒數目較前一年降25%。當地學者指迷信說法毫無科學根據。

據日媒《每日新潮》報導，坊間流傳許多關於丙午年的迷信說法，例如指生於丙午年的女子脾氣暴躁，會縮短丈夫壽命，遭遇厄運，甚至會「殺死」、「吃掉」丈夫，這些迷信源自江戶時代的「八百屋於七」傳說。

在傳說中，丙午年出生的少女「八百屋於七」在住所遭火災波及後暫居到別處，在新居深深迷戀上一名男子，在搬走後也不能自拔，出現「再次火災便能相見」的極端想法，於是縱火。

雖然是傳說，在日本丙午年出生的女子竟也因此蒙上污名，謠言甚至無稽地演化，出現會「吃掉丈夫」的說法。大阪大學人類科學研究科教授吉川徹便指，這些迷信說法無科學根據。

60年前生育率大跌

在60年前的1966年丙午年，新生兒數目為136萬，較前一年的182萬減少46萬人，即急劇下降25%，便被視為與迷信有關，當年的《朝日新聞》報道指「程度遠超預期，再次印證迷信的頑固性」。至1967年，新生兒數目大幅回升至194萬。

同時報道也指出，由於1966年出生人數突然減少，在該年出生的人日後升高中、升大學時反而競爭較不激烈，享有另類「福氣」。

