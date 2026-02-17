日本馬年離奇迷信「丙午年之女會吃掉丈夫」 60年前生育率大跌
2026年是丙午年，但原來在日本有「丙午之女不吉」的迷信，即流傳在丙午年出生的女子性情、運勢均不佳，甚至會影響丈夫的說法，這種迷信被指拖累60年前日本在丙午年的生育率大跌，新生兒數目較前一年降25%。當地學者指迷信說法毫無科學根據。
據日媒《每日新潮》報導，坊間流傳許多關於丙午年的迷信說法，例如指生於丙午年的女子脾氣暴躁，會縮短丈夫壽命，遭遇厄運，甚至會「殺死」、「吃掉」丈夫，這些迷信源自江戶時代的「八百屋於七」傳說。
在傳說中，丙午年出生的少女「八百屋於七」在住所遭火災波及後暫居到別處，在新居深深迷戀上一名男子，在搬走後也不能自拔，出現「再次火災便能相見」的極端想法，於是縱火。
雖然是傳說，在日本丙午年出生的女子竟也因此蒙上污名，謠言甚至無稽地演化，出現會「吃掉丈夫」的說法。大阪大學人類科學研究科教授吉川徹便指，這些迷信說法無科學根據。
60年前生育率大跌
在60年前的1966年丙午年，新生兒數目為136萬，較前一年的182萬減少46萬人，即急劇下降25%，便被視為與迷信有關，當年的《朝日新聞》報道指「程度遠超預期，再次印證迷信的頑固性」。至1967年，新生兒數目大幅回升至194萬。
同時報道也指出，由於1966年出生人數突然減少，在該年出生的人日後升高中、升大學時反而競爭較不激烈，享有另類「福氣」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀：
新年禁忌｜初一不能洗頭？11大傳統新年禁忌做錯一樣恐損全年運氣
馬年將至 10個有趣事實 讓你重新認識這千年夥伴
文章授權轉載自《香港01》
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。