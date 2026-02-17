壓歲錢、走春、安太歲…過年十大儀式感

過新年怎麼能少了這些？！

隨著農曆春節的腳步逼近，街頭巷尾的賀歲歌與紅燈籠，正宣告我們迎來了充滿活力的2026丙午金馬年！許多人常感嘆長大後「年味淡了」，其實年味從未消失，而是藏在那些我們習以為常、卻又充滿講究的細節裡。從除夕圍爐那一鍋熱氣騰騰的團圓飯，到初一走春的祈福活動，每一個動作都是對未來一年的美好期許。

今年大家最關注的春節習俗是什麼？是話題不斷的諧音梗春聯，還是命理師耳提面命的穿搭禁忌？為了找出最能代表台灣人過年的儀式感，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/2/9～2026/2/8）網路討論聲量，為您揭曉「2026過年必備十大儀式感」。快來看看這份榜單，你完成了幾項？讓我們一起把這些儀式做好做滿，讓金馬年的運勢「萬馬奔騰」旺整年，馬上躍第一！

No.10 逛年貨大街狂採買南北貨

想感受年味？去年貨大街「擠一擠」就對了！對許多人來說，走進大街聽到熱鬧的賀歲歌、此起彼落的叫賣聲，才算過年正式開始。這裡不僅是買買買，滿街紅通通的春聯與燈籠超好拍，最快樂的莫過於沿路「試吃吃到飽」，從肉乾、堅果到各種糖果，老闆熱情遞上不手軟，邊逛邊嚐就是一種對來年豐衣足食的期盼。

不論是充滿大稻埕復古風情的台北迪化街、南台灣南北貨霸主高雄三鳳中街，還是專攻「開運紅衣」的台中天津路，近期都已湧現滿滿人潮，帶動討論聲量衝高。網友興奮表示：「年貨大街吃到超爆好吃的東西，明天還要再逛」、「大稻埕年貨大街超多人超熱鬧，重點是好好買」、「年前儀式感就是逛年貨大街，感受年味」、「光看年貨大街就覺得快過年了」。

No.9 買刮刮樂試手氣博好彩頭

過年期間全台哪裡最擠？除了景點，絕對是彩券行！「買張刮刮樂試手氣」早已是現代人過年的標準SOP，尤其是每年春節限定、每張售價2,000元的「2,000萬超級紅包」，總能引發搶購熱潮。大家聚在一起刮卡、比誰的中獎金額高，那種緊張又期待的氛圍，絕對是圍爐後最嗨的餘興節目，「買刮刮樂的時間又到了」、「過年了當然買刮刮樂」、「過年刮刮樂買彩券要無限播放老祖宗了」。

今年適逢2026金馬年，許多彩迷迷信「馬」能帶來偏財運，紛紛選在吉時衝進彩券行求個「一馬當先」。台彩今年更重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」，由喜鵲「瑞力酷」與石虎「灣得福」組成，並量身打造同名款500元刮刮樂，中獎率超過42％！今年春節前發行總獎金逾399億元，再度刷新紀錄，讓民眾不分男女老少，都要買一張來「做公益兼買希望」，享受這份專屬農曆年的熱鬧儀式感。

No.8 呷甜甜好過年吃甜招好運

過年可少不了年節甜點，不只是滿足口腹之欲，更是一場從舌尖蔓延到心裡的祝福。經典的年糕象徵「步步高升」，油炸後外酥內軟的口感是許多人的童年回憶；發糕頂端的裂縫則被稱為「笑」，裂得愈開代表來年財運愈旺。供桌上更少不了裹滿花生粉的麻荖，象徵長壽健康「吃到老老老」。

客廳桌上那盒五顏六色的糖果盒也是重頭戲，像金條般的寸棗寓意招財進寶，紅白相間的生仁糖更是拜拜必備。而這波年節甜食熱潮的最高峰，落在2025年的元宵節，網友們紛紛互道祝賀並提議「吃湯圓」，帶動聲量瘋狂飆升，也為春節劃下最圓滿的句點。不少人也笑說：「雖然過年胖了，但元宵湯圓還是要吃的吧」、「小時候在元宵節這天，都期待著媽媽用大鍋煮的甜湯圓」。

No.7 搶頭香接財神求神明保佑

過年期間，家家戶戶少不了燒香祈福的畫面。這不僅是傳承已久的習俗，更是民眾尋求心靈安定、感謝過去一年庇佑的重要時刻。祭祀流程從農曆十二月廿四的「送神」揭開序幕，民眾會準備甜食（糖瓜、年糕）「黏」住灶君的嘴，祈求他回天庭多說好話；而除夕子時一到，全台知名廟宇如大甲鎮瀾宮、西螺福興宮更會湧現「搶頭香」的人潮，信眾相信搶得新年第一爐香，能獲得神明整年特別的眷顧。

來到新春，重頭戲絕對是初五「迎財神」！這天既是五路財神壽誕，也是商家開工日，大家會燃放鞭炮震響財氣，並吃形似元寶的水餃，象徵「捏緊小人嘴」，祈求新的一年事業順遂、免受干擾。許多人更會專程前往南投紫南宮求發財金、中和烘爐地換錢母，不僅是求財，更是為了在金馬年博個好彩頭，讓一整年的運勢旺起來。

No.6 初一走春接氣出遊轉好運

「走春」的「春」在台語中與「剩（tshun）」同音，因此這項儀式不只是單純的戶外踏青，更象徵新的一年「財富、好運都有剩餘」。傳統上，民眾會參考農民曆選定吉時與吉位出發，穿上紅色或金色新衣，透過走動將身上的新氣象與大地交換，稱為「接氣」。最忌諱的就是初一睡懶覺，因為這象徵一整年的勤奮度下降，必須早起出門才能博得好彩頭。

近年來的走春流派相當多元！「賞花派」首選陽明山或淡水天元宮，正值櫻花季象徵「贏（櫻）得先機」；「燈會派」則不能錯過今年移師嘉義的台灣燈會，主燈「光沐－世界的阿里山」跳脫生肖造型，以21公尺高的神木為核心，結合聲光打造沉浸式劇場，是展現自然與科技交融的必訪亮點。網友也紛紛推薦：「天氣好一定要去淡水天元宮賞櫻」、「想求財就去雲林斗六太昊殿或烘爐地」、「文青路線首推華山或松菸，逛展覽也能感受年味」。

No.5 過年穿新衣戴新帽換行頭

「穿新衣、戴新帽」是過年最具象感的儀式，不僅是為了好看，更是一種心理上的「除舊佈新」。換上全新的行頭，象徵把過去一年的霉運通通脫掉，從頭到腳煥然一新，用最完美的狀態去迎接新的一年。許多愛美人士直呼：「感覺就還是要買些新衣服、新包包，才有過年的感覺」、「小時候過年媽媽都會帶我們買新衣新鞋，長大當媽媽了當然也要延續這個傳統」、「是多買一點的好理由」。

不過，今年在穿搭上可得留意了！傳統認為過年必穿大紅大紫，但命理專家詹惟中於臉書專頁發文提醒2026丙午馬年是「火馬年」，自帶兩把火，如果再穿一身大紅，恐怕會火氣過旺、情緒不穩。建議改選黑色（代表水，穩如泰山）、綠色（生機勃勃）、白色（運勢清明）或黃色（財氣加持）。利用這些色系來調和今年的火氣，才能真正達到「和氣生財」、柔情似水的好運勢。

No.4 貼春聯佈置居家喜氣洋洋

家裡的春聯貼了嗎？看著家裡換上紅通通的裝飾，過年的氣氛瞬間拉滿！除了擺放象徵銀兩的銀柳、大吉大利的金桔，2026馬年當然少不了奔馬造型的擺飾，寓意「萬馬奔騰、馬到成功」。近期網路聲量飆升，主要也因為各大品牌、超商紛紛推出「消費滿額送春聯紅包組」，引發網友熱烈蒐集。

此外，今年各縣市政府推出的限定春聯更是掀起一場「諧音梗大戰」，讓傳統習俗變得超潮。以下是今年六都春聯的創意亮點：

・ 台北市「今馬熊讚」：蔣萬安攜手吉祥物熊讚，取台語諧音「現在最棒」，強調活在當下的美好。

・ 新北市「馬祥厚運」：侯友宜主打回文創意，倒著唸變成「運馬上好」，象徵好運即刻抵達。

・ 桃園市「馬載祿厚」：取閩南語「明仔載愈好」（明天會更好），寓意福祿滿載。

・ 台中市「超級馬利」：盧秀燕找來天團玖壹壹揮毫，借用經典遊戲諧音，祝福市民「關關難過關關過」。

・ 台南市「金馬伍吉」：直白有力的台語諧音「真馬有錢」（真的很有錢），祝大家財富滿屋。

・ 高雄市「馬雄好」：結合超人力霸王與高雄熊，一語雙關「馬上好」與「高雄好」。

No.3 大掃除斷捨離霉運掃出門

「大掃除」絕對是過年最有儀式感、體力消耗也最大的一環！這不只是打掃衛生，民俗上更象徵「除殘」，要把過去一年所有的霉運與不如意通通掃出門，讓家裡徹底煥然一新。打掃邏輯記得要「由內向外、由上向下」，象徵將「窮氣」逐出家門；平時不常動的床底、櫃後更要徹底清過，這代表清掉躲在暗處的小人與病氣。

不過，打掃也有「眉角」要注意！長輩常提醒「冰箱與米缸不能空」，這代表家中的財庫，補滿才象徵衣食無缺；「床位不宜大動」以免影響整年安穩；且所有打掃與曬衣行程最好在除夕傍晚前結束，以免把新年的財氣掃掉或將舊氣留在家中。

許多網友也表示，「大掃除」時會面臨「丟東西」的障礙，據《網路溫度計DailyView》最新調查，網友公認最難斷捨離的前三名分別是：衣物、盥洗清潔用品與3C家電。家事達人陳映如建議，若物品「超過三年沒用」或「已經破損」，就勇敢丟掉吧！唯有騰出空間，新年的福氣才進得來。

No.2 除夕圍爐吃年菜團圓幸福

除夕這天，全家人聚在一起「圍爐」，是過年最有儀式感的時刻。這頓飯不僅是為了聚餐，桌上每一道菜其實都藏著對未來的祝福：像是象徵「起家」的全雞、形似元寶的開運水餃，還有保佑長命百歲、絕對不能切斷的長年菜。最經典的莫過於桌上的「魚」，大家都會默契地保留頭尾、不全部吃完，因為這份刻意的剩餘，才象徵著年年有餘。

根據《網路溫度計DailyView》最新調查，今年討論度最高的年菜由「烏魚子」奪下，這抹象徵多子多孫的「烏金」聲量突破9萬筆，是今年最有貴氣的超強黑馬；緊隨其後的是網友心中團圓感最強的「圍爐火鍋」，即便讓出冠軍寶座，亦為不可或缺的靈魂角色；第三名則是寓意昌盛的「魚類」，尤其是白鯧雖價格翻倍，仍是不少家庭堅持上桌的執著。

No.1 發紅包壓歲保平安看禁忌

過年最受期待的重頭戲，莫過於「發紅包」，近一年也收穫156,285筆討論聲量，毫無懸念奪下春節儀式感冠軍。壓歲錢原意是「壓祟」，象徵保佑晚輩平安；而包給長輩的則稱為「添歲錢」，代表祝福延年益壽。這疊紅紙袋不僅是財富的分享，更是家人間傳遞關愛最強大的連結。

今年紅包想要包得體面又招財，細節藏在儀式感裡。紅包金額務必遵守「雙數」原則，並避開「4」；行情方面，父母與公婆建議從3,600元起跳至16,000元，祖父母則多為3,600元以上，且金額宜逐年遞增或持平以表孝心。不少社會新鮮人對於包紅包一事頗有壓力，網友們紛紛表示：「紅包給的是祝福不是負擔，量力而為就好」、「包紅包本來就是一個祝福跟心意」。

此外，過年紅包有個不成文的規矩：「袋口不封死」。這象徵著財氣流通、財源滾動，代表好運能長長久久。拿到紅包後也別急著花掉，可以壓在枕頭下睡到元宵節，象徵「壓住財氣」，讓好運在枕邊醞釀一整年。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月9日至2026年2月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

