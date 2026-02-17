今天大年初一宜求財…拜年第一個找「她」 黃金時段也曝光

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今晨5時至下午1時是走春拜廟的最佳時機。示意圖。本報資料照片
今晨5時至下午1時是走春拜廟的最佳時機。示意圖。本報資料照片

今天是大年初一，民俗專家廖大乙說，大年初一宜求財，而迎馬年應多注意跟「馬」字相關之事，初一最好第一個就是跟媽媽拜年，今晨5時至下午1時是走春拜廟的最佳時機，肖蛇、豬、虎、猴者戴紅帽或髮飾「三星拱照」可望一掃蛇年陰霾。

廖大乙說，大年初一宜走春拜廟求財，而今天清晨5時至下午1時，是出門走春拜廟的最佳時間，大利方往東，建議穿搭紅色系衣物，穿紅衣或戴紅帽等彰顯喜氣，有助於在丙午馬年招財得利，尤其是龍、狗、牛、羊4生肖運勢尤佳。

而在乙巳年犯太歲的蛇、豬、虎、猴等4生肖，去年運勢低迷卡頓，但如今揮別蛇年，丙午馬年則是「雙火年」，可把握初一透過「頭上一點紅」戴紅色髮飾或帽子，在2個火上再加五行屬火的紅色，「三星拱照」開創新運，暢旺一整年。

但他表示，「頭上一點紅」開運不適用於馬、鼠、兔、牛和雞5生肖，因為丙午年犯太歲易有口舌是非，甚至車關或血光之災，因此別再火上加火，建議行事要低調謹慎，多行布施，有捐血習慣的人，最好大年初五之後，可以先去捐血化解。

此外，大年初一到廟裡拜神時，民眾也能隨身攜帶裝有錢的紅包，向神明恭賀新喜後，再把紅包掛在神明身上行布施，之後可向神明祈願幫助自己在丙午馬年開運大旺大順，人神雙方互助，自助也才會神助，為新的一年增添好運氣。

廖大乙也說，迎接馬年，應多注意跟「馬」字有關的事，像「媽」、「罵」、「馬路」等字，大年初一最好第一個就是跟媽媽拜年，若已不在人世也能向天上的媽媽問好拜年；另，初一到初五切忌開口罵人，在馬路上行車或步行務必小心謹慎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

全年財運關鍵日！大年初一忌吃粥 說「這3字」恐壞運窮整年

農曆大年初一是一年之始，華人傳統習俗中有許多細節，象徵「開運迎福」。初一的作息、飲食、言行舉止和生活習慣，都被認為會影響整年的運勢，因此有各種習俗與禁忌。以下整理初一重要注意事項提供讀者參考。

不是招旺就好！2026赤馬年春節「先轉運、再開運」一文掌握關鍵

2026為丙午馬年，被不少人稱為「赤馬年」，也常被連結到「赤馬紅羊劫」的說法，因為2027恰逢丁未年，都是象徵火氣極旺、動盪不安的年份。不過...

赤馬年火氣旺！命理師曝「今年大年初一不一樣」 太急恐亂整年運勢

今天是赤馬年大年初一，家家戶戶忙著拜拜、走春、穿新衣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，2026年的初一，跟往年很不一樣，在傳統命理中屬於「火氣極旺」的一年，今年初一若「太衝、太滿、太躁」，反而容易讓整年的人際關係、情緒跟運勢受到影響。

除夕圍爐求平安

昨天是除夕，不少國人選擇到餐廳圍爐，親友相互問候並祈求新年平安。

最北孤島 彭佳嶼氣象站年味不減

離島彭佳嶼氣象站的觀測員留守孤島，由於資源取得不易，加上觀測員多不專精廚藝，過往年夜飯都簡單處理，但會與同在島上留守的海...

