全台最高 玉山氣象站好菜缺琴音

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今年留守在玉山氣象站人員，從左到右分別為張秦豪、蔡邦國、吳金臺。圖／玉山氣象站提供
今年留守在玉山氣象站人員，從左到右分別為張秦豪、蔡邦國、吳金臺。圖／玉山氣象站提供

除夕夜家家圍爐，但在玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔三八五八公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓。去年留守會拉小提琴的同事已退休，因此今年換新人上山駐守，雖沒了琴聲，但留守同仁煮飯手藝很好，能滿足味蕾，另空軍救護隊也已於年前以直升機空運物資，讓山上觀測員能過個好年。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站。而其站內人員由觀測員及約聘人員組成，通常三人一組，每次值班留守就是一個月，若遇上農曆春節假日，同樣得在玉山上度過。

玉山氣象站主任林文龍表示， 過年期間觀測員在氣象站會持續觀測作業，比較特別的是，雖然大多民眾春節連假期間多盼與家人相處，但仍有散客會在過年期間申請爬登玉山，順道到氣象站看看，有時駐守同仁會請山友喝咖啡、吃餅乾，另過年期間駐守同仁也會準備較應景的食物上山，有時也會分享讓山友感受過年的氛圍。

針對年夜飯菜色，今年留守的約僱人員技士蔡邦國指出，今年菜色包含人參雞湯，兩道青菜，魚香茄子，清蒸石斑魚，滷蹄腿等，大家聚在一起享用圍爐飯，很有過年的氛圍。

約僱人員張勤豪表示，年夜飯都需要自己烹煮，但大家手藝不錯；約僱吳金臺則說，山上苦悶，大家都會各自找娛樂，去年一名同仁帶小提琴上山拉琴自娛，今年該員已退休，儘管已無琴聲，但氣象站仍有跑步機可以鍛鍊體力。

全年財運關鍵日！大年初一忌吃粥 說「這3字」恐壞運窮整年

農曆大年初一是一年之始，華人傳統習俗中有許多細節，象徵「開運迎福」。初一的作息、飲食、言行舉止和生活習慣，都被認為會影響整年的運勢，因此有各種習俗與禁忌。以下整理初一重要注意事項提供讀者參考。

除夕圍爐求平安

昨天是除夕，不少國人選擇到餐廳圍爐，親友相互問候並祈求新年平安。

最北孤島 彭佳嶼氣象站年味不減

離島彭佳嶼氣象站的觀測員留守孤島，由於資源取得不易，加上觀測員多不專精廚藝，過往年夜飯都簡單處理，但會與同在島上留守的海...

