快訊

電價暴漲 川普顧問：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不一樣的圍爐！全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年留守在玉山氣象站人員，從左到右分別為約僱人員張秦豪、約僱人員技士蔡邦國、約僱吳金臺。圖／玉山氣象站提供
今年留守在玉山氣象站人員，從左到右分別為約僱人員張秦豪、約僱人員技士蔡邦國、約僱吳金臺。圖／玉山氣象站提供

除夕夜家家圍爐，但在中央氣象署玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓。去年留守會拉小提琴的同事已退休，因此今年換新人上山駐守，雖沒了琴聲，但留守同仁煮飯手藝很好，能滿足味蕾，另空軍救護隊也於14日年前特地以直升機空運物資，讓山上觀測員能過個好年。

玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站，其所在海拔高度高度3858米，更是東北亞之最。而其站內人員由觀測員及約聘人員組成，通常3人1組，每次值班留守就是1個月，若遇上農曆春節假日，同樣得在玉山上度過，其中較特別的是，雖然是輪流值班，但若有同事臨時出狀況，就要有人替代留守。

林文龍表示， 玉山氣象站觀測員通常早上6點起床觀察是否有特殊天氣，若遇到下雨或下雪就需即刻回報氣象署，觀察、回報後就是進行儀器檢修及觀測，早中晚定時觀測，一路到晚上9時觀測工作才算結束。

林文龍指出，過年期間觀測員在氣象站會持續觀測作業，比較特別的是，雖然大多民眾春節連假期間多盼與家人相處，但仍有散客會在過年期間申請爬登玉山，並到氣象站看看，人數不多約10人之內，因此駐守同仁都會請登山客喝咖啡、吃餅乾，另過年期間駐守同仁也會準備較應景的食物上山，有時也會分享讓登山客感受過年的氛圍。

針對年夜飯菜色，今年留守的約僱人員技士蔡邦國指出，今年菜色包含人蔘雞湯、蒸龍虎石斑、富貴蹄膀、清炒水蓮、魚香茄子、高山娃娃菜，大家聚在一起享用圍爐飯，十分有過年的氛圍。

約僱人員張秦豪表示，每年僅3人駐守山上，氣象署長有給紅包，而年夜飯需要自己烹煮，但大家手藝不錯，仍能煮出一桌滿足味蕾的佳餚。

約僱人員吳金臺說，山上苦悶，大家都會各自找娛樂，去年1名同仁帶小提琴上山拉琴自娛，今年該員已退休，換了其他人一起留守，盡管已無琴聲，但氣象站仍有跑步機可以鍛鍊體力。

空軍救護隊也於14日年前特地以直升機空運物資，讓山上觀測員能過個好年。圖／玉山氣象站提供
空軍救護隊也於14日年前特地以直升機空運物資，讓山上觀測員能過個好年。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站今年年夜飯菜色包含人蔘雞湯、蒸龍虎石斑、富貴蹄膀、清炒水蓮、魚香茄子、高山娃娃菜。圖／玉山氣象站提供
玉山氣象站今年年夜飯菜色包含人蔘雞湯、蒸龍虎石斑、富貴蹄膀、清炒水蓮、魚香茄子、高山娃娃菜。圖／玉山氣象站提供
逢年過節玉山氣象站觀測員都會將氣象站布置一番。圖／玉山氣象站提供
逢年過節玉山氣象站觀測員都會將氣象站布置一番。圖／玉山氣象站提供
留守在玉山氣象站的觀測員需自行烹煮年夜飯。圖／玉山氣象站提供
留守在玉山氣象站的觀測員需自行烹煮年夜飯。圖／玉山氣象站提供

農曆過年 春節 馬年 玉山 玉山國家公園 年夜飯 除夕夜 除夕

延伸閱讀

新北加強垃圾收運 除夕收運垃圾量達3146噸、為平日1.74倍

拼桌年夜飯成中國潮流 緩解節日孤獨與壓力

包偉銘除夕全家團聚超歡樂！驚爆當「爺爺」唯一紅包只給最萌孫女

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

相關新聞

影／不一樣的圍爐！全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

除夕夜家家圍爐，但在中央氣象署玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓。去年留守會拉小...

島上飄熱鬧年味！駐守彭佳嶼觀測氣象 「最北孤島」年夜飯大公開

玉山北峰氣象站駐守人員工作路艱辛，而離島彭佳嶼氣象站的觀測員獨自留守孤島的辛苦也不為人知。由於資源取得不易，加上觀測員多...

走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

今天是春節連假第3天，公路局表示，明天初一預估將出現走春及出遊車潮，上午易壅塞路段包含台61線竹南南向路段及中彰大橋路段...

初一南下交通量「預估平日1.4倍」 國5建議2時段出門避車潮

今天是春節連假第3天，也是除夕，截至下午3時，國道交通量為50.6百萬車公里，交通部高公局預判，明天初一國道交通量為平日...

過年你債還了嗎？大年初三借錢犯大忌 恐窮神纏身衰整年

過年是闔家團聚的日子，雖然現代人對傳統禁忌較不在乎，但為了不得罪家中長輩過個好年，其中最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，以免影響...

最怕人擠人？不回鄉、不團圓也可以 網盤點「一個人過年」實用提案

年節將至，返鄉團圓似乎成了過年的標準配備，但也有人在社群上拋出不同聲音。近日有Threads網友發文詢問，「如果是一個人過年，通常都怎麼安排？」意外引發大量共鳴與討論，不少人坦言並不嚮往人擠人的年節行程，反而開始思考，一個人過年，是否也能過得自在又精彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。