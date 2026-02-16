走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

今天是春節連假第3天，公路局表示，明天初一預估將出現走春及出遊車潮，上午易壅塞路段包含台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段等12路段，另也協調國道業者視人潮增班，目前西部客運尚有71％空位、東部87％空位。

今天是除夕，截至下午3點，除台74線大里至霧峰東向路段、大里至草湖東向路段、成功至快官西向路段出現短暫車多之情況，其餘省道路段車流大致順暢。

公路局指出，明（17）日是大年初一，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，明日上午易壅塞路段包含主要城際道路的台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

快速公路銜接國道路段包含台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道東向路段、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

另有部分觀光風景區及新春參拜路段也易壅塞，包含台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

在國道客運部分，公為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局表示，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1794班次，疏運2萬6455人；東部國道客運路線共計行駛593班次，疏運6184人。

明日為春節連續假期第4日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。