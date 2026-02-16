初一南下交通量「預估平日1.4倍」 國5建議2時段出門避車潮

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局預判，明天初一國道交通量為平日的1.3倍，而南下的交通量更是平日的1.4倍。國道示意圖。圖／聯合報系資料照
今天是春節連假第3天，也是除夕，截至下午3時，國道交通量為50.6百萬車公里，交通部高公局預判，明天初一國道交通量為平日的1.3倍，其中南下的交通量更多，是平日的1.4倍，而明天包含國1楊梅-新竹、國3草屯-霧峰；國5宜蘭-坪林等12路段恐壅塞，建議國5南下用路人上午5時前或下午5時後出門。

高公局指出，今（16日）為春節連續假期的除夕，下午國道各路段行車狀況大致正常，截至下五3時，國道交通量為50.6百萬車公里，預估今日交通量為92百萬車公里，仍在預期範圍內。

但下午仍發生2件小客車追撞事故，包含下午1時08分，於國3南向115公里處發生1小客車與1小貨車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里；下午2時05分，於國1南向198.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵3公里。

明（17日）為春節連續假期初一，預估國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段，南（東）向路線包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向易壅塞路段包含國1圓山-大華系統；國3草屯-霧峰；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

其中，建議西部國道南向用路人盡量早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，節省寶貴時間。

針對明日國道相關疏導措施，包含5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

農曆過年 春節 馬年 高公局 國道

