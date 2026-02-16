已婚女兒除夕新年不能回娘家？歷史考據出爐

已婚女兒除夕或大年初一不能回娘家？有什麼禁忌？這種習俗到底有沒有根據？

已婚女兒回娘家，在古代稱為「歸寧」，中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，現在可以找到歸寧二字的最早記載是《詩經． 周南．葛覃》。周朝已有的這首詩寫著：「害浣害否，歸寧父母。」意思是哪些衣服要洗？哪些衣服不用洗？趕快處理完我就要回家看望父母了。

由此可見，歸寧的歷史悠久。值得一提的是，「寧」這個字是象形文字，上為房屋，中有器皿，表示「有吃有住，豐衣足食」，引申為安寧。歸寧，就是回家讓父母安心，唐朝孔穎達就認為，歸寧是「既當夫氏，仍得歸安父母」，「不忘孝」。唐德宗甚至還指定九月九日是「女兒節」，父母要接女兒歸寧。日本從唐朝學到許多禮俗，女兒節可能也是其中之一。

古代禮制對貴族的歸寧之禮才有記載，因為是貴族，難免鄭重繁複。更何況，古代貴族之間的婚嫁多為政治聯姻，婚姻涉及兩大家族甚至兩個諸侯國之間的同盟，歸寧更是大事，象徵對同盟關係的重視與否，所以要盛大安排。

民間要效法貴族歸寧很不容易，為了節省起見，往往選在娘家有喜慶或節日時歸寧，以免特別設席的麻煩。有的地方就直接選在新年，例如上海的《金澤小志》就記載：「回門，儉者率以新年為期。」回門是歸寧的另外一種說法。

有的地方選在過年歸零，有的地方居然說大年初一歸寧是犯忌，例如《濰縣志稿》：「初一則犯忌。」

為什麼大年初一回娘家會犯忌？相較於沒有根據的民俗信仰之說，這一則歷史故事或許才是真正的原因：唐朝名將、後來因功被封為西平郡王的李晟，看到嫁到崔家的女兒在大年初一歸寧，他勸說妳已出嫁，婆婆在家，妳這時應該幫忙在家準備酒食，款待賓客。於是不讓女兒進門。

原意是大年初一夫家訪客多，出嫁的女兒應該先在夫家幫忙婆婆。李晟的態度其實呼應了《詩經》的內容，已婚女兒忙完婆婆或是夫家的事就可歸寧。

如果除夕或是初一要幫忙婆婆，只好初二或之後再回娘家，這樣的習俗在宋朝就已存在。南宋的《江陵鄉野錄》記載「今鄉俗皆以正月二日、四日、六日歸寧父母，若父母已歿，則於三、七日寧於兄弟。」這個鄉俗還包括父母還在則偶數日歸寧，父母不在則奇數日歸寧。

由此可見，古人對已婚女兒在除夕或大年初一回娘家的考量是很務實的，沒有什麼風水禁忌。相較於以前是傳統父系社會，男主外、女主內，大家庭事務繁多，婆婆確實需要人手幫忙；現在則是小家庭為主，而且性別平等，女性自己有一片天，不必再以夫家為主，只要願意，隨時都可以回娘家歸寧。

聚傳媒