快訊

不一樣的圍爐…全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

走春帶雨具！初一受東北季風影響 北台灣天氣偏涼、局部短暫雨

電價暴漲 川普顧問：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

已婚女兒除夕新年不能回娘家？歷史考據出爐

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
已婚女兒回娘家，在古代稱為「歸寧」，中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，現在可以找到歸寧二字的最早記載是《詩經． 周南．葛覃》。照片為記者拍攝之除夕圍爐
已婚女兒回娘家，在古代稱為「歸寧」，中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，現在可以找到歸寧二字的最早記載是《詩經． 周南．葛覃》。照片為記者拍攝之除夕圍爐

已婚女兒除夕或大年初一不能回娘家？有什麼禁忌？這種習俗到底有沒有根據？

已婚女兒回娘家，在古代稱為「歸寧」，中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現，現在可以找到歸寧二字的最早記載是《詩經． 周南．葛覃》。周朝已有的這首詩寫著：「害浣害否，歸寧父母。」意思是哪些衣服要洗？哪些衣服不用洗？趕快處理完我就要回家看望父母了。

由此可見，歸寧的歷史悠久。值得一提的是，「寧」這個字是象形文字，上為房屋，中有器皿，表示「有吃有住，豐衣足食」，引申為安寧。歸寧，就是回家讓父母安心，唐朝孔穎達就認為，歸寧是「既當夫氏，仍得歸安父母」，「不忘孝」。唐德宗甚至還指定九月九日是「女兒節」，父母要接女兒歸寧。日本從唐朝學到許多禮俗，女兒節可能也是其中之一。

古代禮制對貴族的歸寧之禮才有記載，因為是貴族，難免鄭重繁複。更何況，古代貴族之間的婚嫁多為政治聯姻，婚姻涉及兩大家族甚至兩個諸侯國之間的同盟，歸寧更是大事，象徵對同盟關係的重視與否，所以要盛大安排。

民間要效法貴族歸寧很不容易，為了節省起見，往往選在娘家有喜慶或節日時歸寧，以免特別設席的麻煩。有的地方就直接選在新年，例如上海的《金澤小志》就記載：「回門，儉者率以新年為期。」回門是歸寧的另外一種說法。

有的地方選在過年歸零，有的地方居然說大年初一歸寧是犯忌，例如《濰縣志稿》：「初一則犯忌。」

為什麼大年初一回娘家會犯忌？相較於沒有根據的民俗信仰之說，這一則歷史故事或許才是真正的原因：唐朝名將、後來因功被封為西平郡王的李晟，看到嫁到崔家的女兒在大年初一歸寧，他勸說妳已出嫁，婆婆在家，妳這時應該幫忙在家準備酒食，款待賓客。於是不讓女兒進門。

原意是大年初一夫家訪客多，出嫁的女兒應該先在夫家幫忙婆婆。李晟的態度其實呼應了《詩經》的內容，已婚女兒忙完婆婆或是夫家的事就可歸寧。

如果除夕或是初一要幫忙婆婆，只好初二或之後再回娘家，這樣的習俗在宋朝就已存在。南宋的《江陵鄉野錄》記載「今鄉俗皆以正月二日、四日、六日歸寧父母，若父母已歿，則於三、七日寧於兄弟。」這個鄉俗還包括父母還在則偶數日歸寧，父母不在則奇數日歸寧。

由此可見，古人對已婚女兒在除夕或大年初一回娘家的考量是很務實的，沒有什麼風水禁忌。相較於以前是傳統父系社會，男主外、女主內，大家庭事務繁多，婆婆確實需要人手幫忙；現在則是小家庭為主，而且性別平等，女性自己有一片天，不必再以夫家為主，只要願意，隨時都可以回娘家歸寧。

 

聚傳媒

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

新北加強垃圾收運 除夕收運垃圾量達3146噸、為平日1.74倍

除夕忙清運…垃圾車撞護欄致翻覆 駕駛及乘客送醫

泰博科技工會除夕陳抗護勞權 勞動部：若確認資方惡意打壓最高罰50萬

包偉銘除夕全家團聚超歡樂！驚爆當「爺爺」唯一紅包只給最萌孫女

相關新聞

影／不一樣的圍爐！全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

除夕夜家家圍爐，但在中央氣象署玉山氣象站的氣象人員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓。去年留守會拉小...

島上飄熱鬧年味！駐守彭佳嶼觀測氣象 「最北孤島」年夜飯大公開

玉山北峰氣象站駐守人員工作路艱辛，而離島彭佳嶼氣象站的觀測員獨自留守孤島的辛苦也不為人知。由於資源取得不易，加上觀測員多...

走春看路況！明天初一省道預估爆出遊車潮 12地雷路段需注意

今天是春節連假第3天，公路局表示，明天初一預估將出現走春及出遊車潮，上午易壅塞路段包含台61線竹南南向路段及中彰大橋路段...

已婚女兒除夕新年不能回娘家？歷史考據出爐

已婚女兒除夕或大年初一不能回娘家？有什麼禁忌？這種習俗到底有沒有根據？已婚女兒回娘家，在古代稱為「歸寧」，中華傳播管理學會的...

初一南下交通量「預估平日1.4倍」 國5建議2時段出門避車潮

今天是春節連假第3天，也是除夕，截至下午3時，國道交通量為50.6百萬車公里，交通部高公局預判，明天初一國道交通量為平日...

過年你債還了嗎？大年初三借錢犯大忌 恐窮神纏身衰整年

過年是闔家團聚的日子，雖然現代人對傳統禁忌較不在乎，但為了不得罪家中長輩過個好年，其中最常聽到的可說是「欠錢不要欠過年」，以免影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。