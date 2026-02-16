除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
年菜中高脂肪食物會刺激膽汁分泌，使某些油溶性藥品吸收增加，同時也可能讓腸胃蠕動變慢，延長藥物在腸道停留時間，導致藥效變強。本報資料照片
每逢春節家人齊聚，少不了一桌美食，每年年後皆會發生，慢性病患者於過年期間「飲食失控」，同時也讓疾病控制失控，紛紛求診的現象；食藥署提醒，過年期間最容易打亂作息，特別是「大魚大肉」的飲食方式，油膩、重鹹都可能會讓原本規律服用的藥物效果大打折扣，甚至增加身體負擔。

不少人一放長假就容易忘記吃藥，或因拜年、出遊行程滿檔而自行調整服藥時間。食藥署指出，慢性病患者如高血壓、糖尿病、心臟病等，最忌諱擅自停藥或漏服，否則血壓、血糖一旦失控，短時間內就可能引發不適甚至急症。即使在追劇、旅行或親友聚會時，也應維持原本的用藥習慣，提前準備足夠藥量，避免因「一忙就忘」影響健康。

食藥署指出，年節餐桌上常見的大魚大肉、油炸食品與重口味料理，可能悄悄干擾藥物在體內的吸收與代謝，因高脂肪食物會刺激膽汁分泌，使某些油溶性藥品吸收增加，同時也可能讓腸胃蠕動變慢，延長藥物在腸道停留時間，導致藥效變強，增加噁心、頭暈或其他不良反應風險，看似只是多吃幾口年菜，卻可能讓藥物在體內「過量發揮」，反而傷身。

對高血壓或腎臟功能較差的族群來說，高鹽飲食更是一大地雷。年菜中常見的滷味、臘肉、醃漬食品含鈉量偏高，若攝取過多，容易造成水分滯留，讓血壓升高，使原本控制血壓的藥物效果變差，甚至需要調整藥量才能穩定病情。

另外，食藥署提醒，春節返鄉或出遊開車的民眾，也要留意正在服用的藥物是否會引起嗜睡、頭暈或注意力下降，例如部分降血壓藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑及抗過敏藥，都可能影響反應速度，增加行車風險。若不確定藥物是否會影響駕駛安全，應事先諮詢醫師或藥師，或詳閱藥袋與仿單說明。

農曆過年 春節 馬年

