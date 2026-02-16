聽新聞
台北過年變空城？網議論車流跟假日差不多 餐廳賣場都爆滿
春節連假民眾返鄉過年，以往台北市區此時街頭空蕩蕩，不過，Threads有網友觀察發現，近年來台北市過年期間依舊人潮很多，「不要再說台北空城了」。
「台北空城」已成歷史？Threads有網友表示，不要再說台北空城了，直到十幾年前可能還能這樣說，近年所謂「北漂」族愈來愈少，或是老家長者逐漸凋零，會離開台北回鄉的人遠少於30年前。
他說，現在車位依舊難尋、市區公園、運動中心、路上車流也跟平常假日差不多，出門有開的餐廳、賣場都爆滿，住家附近鄰居除了出國的那幾戶，其它都在。
其他網友表示，「現在過年不回南部，或是之後再回去的不少」、「有同感，以前回台北，路邊至少還有2至3成停車位，現在幾乎都客滿」、「我比較喜歡小時候，過年台北市區都空空的，沒人的感覺」、「反而一堆脫北者，過年返鄉是要回台北」、「要看明天開始4天」、「出國比例比以前高非常多」。
