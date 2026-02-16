快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

台北過年變空城？網議論車流跟假日差不多 餐廳賣場都爆滿

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近年來台北市過年期間依舊有人潮。記者林伯東／攝影
近年來台北市過年期間依舊有人潮。記者林伯東／攝影

春節連假民眾返鄉過年，以往台北市區此時街頭空蕩蕩，不過，Threads有網友觀察發現，近年來台北市過年期間依舊人潮很多，「不要再說台北空城了」。

「台北空城」已成歷史？Threads有網友表示，不要再說台北空城了，直到十幾年前可能還能這樣說，近年所謂「北漂」族愈來愈少，或是老家長者逐漸凋零，會離開台北回鄉的人遠少於30年前。

他說，現在車位依舊難尋、市區公園、運動中心、路上車流也跟平常假日差不多，出門有開的餐廳、賣場都爆滿，住家附近鄰居除了出國的那幾戶，其它都在。

其他網友表示，「現在過年不回南部，或是之後再回去的不少」、「有同感，以前回台北，路邊至少還有2至3成停車位，現在幾乎都客滿」、「我比較喜歡小時候，過年台北市區都空空的，沒人的感覺」、「反而一堆脫北者，過年返鄉是要回台北」、「要看明天開始4天」、「出國比例比以前高非常多」。

農曆過年 春節 馬年 台北

延伸閱讀

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

台北市區十分鐘即達！ 親近田野採果拔蘿蔔 季節限定草莓披薩夢幻開吃

國道逼車還一路追到市區亮槍 新店警火速攔車扣2槍逮2嫌

屏東潮州春節市集將開跑 公所推行動導航網站找停車位不迷路

相關新聞

台北過年變空城？網議論車流跟假日差不多 餐廳賣場都爆滿

春節連假民眾返鄉過年，以往台北市區此時街頭空蕩蕩，不過，Threads有網友觀察發現，近年來台北市過年期間依舊人潮很多，...

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

都市傳說「AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」，是真的嗎？台彩透過AI界兩大霸主ChatGPT與Gemini，選擇兩款2026...

春節瘋「甄嬛傳馬拉松」 精神醫師示警開工恐出現「追劇失落症候群」

春節9天連假不少人從放假第一天就開始追劇，或是跟上一年一度的陸劇「甄嬛傳馬拉松」，與網友一同過年；不過，開業精神科醫師楊...

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

農曆新年是華人最重要的節慶，家家戶戶會在除夕這天除舊布新，迎接新的一年開始。除夕也是團圓的日子，相關的習俗和禁忌更是不少，《聯合新聞網》就幫大家整理了除夕這一天的傳統習俗和要遵守的禁忌，讓民眾了解能夠順遂平安的過新年。

除夕別踩雷！ 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

今天是除夕，命理師柯柏成說，丙午馬年火氣旺，切忌在除夕吵架，尤其圍爐飯桌上有「5大地雷」催婚、問成績、談債務、探薪資、聊...

新春15款刮刮樂全攻略 台彩：快速回本鎖定這款

春節假期不少民眾會買彩券討吉利，台彩今年春節前共發行15款刮刮樂，且依據不同刮獎習慣，區分5類「刮刮樂流派」，推薦追求效...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。