ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

都市傳說「AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」，是真的嗎？台彩透過AI界兩大霸主ChatGPT與Gemini，選擇兩款2026年新春限定刮刮樂進行PK，「2000萬超級紅包」由Gemini勝出；「金馬報喜」由ChatGPT拿下勝局。

台彩第1回合，率先測試新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，每本共有19張，頭獎2000萬元，分別輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別購買尾號1號及13號，結果分別刮中了1000元及2000元，這一回合由Gemini勝出。

第2回合選擇Q版生肖主題、每張售價200元的「金馬報喜」，這款刮刮樂有550個最高獎金10萬元，中獎率50％。在輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別選擇尾號24號及16號，分別中了300元及200元，成功回本之外還小有收穫。這回合由ChatGPT扳回一城。

台彩表示，這幾張根據AI建議號碼選購的刮刮樂都有中獎，表現不相上下，主要是過程中增添了不少樂趣。