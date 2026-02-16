聽新聞
0:00 / 0:00
ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」
都市傳說「AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」，是真的嗎？台彩透過AI界兩大霸主ChatGPT與Gemini，選擇兩款2026年新春限定刮刮樂進行PK，「2000萬超級紅包」由Gemini勝出；「金馬報喜」由ChatGPT拿下勝局。
台彩第1回合，率先測試新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，每本共有19張，頭獎2000萬元，分別輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別購買尾號1號及13號，結果分別刮中了1000元及2000元，這一回合由Gemini勝出。
第2回合選擇Q版生肖主題、每張售價200元的「金馬報喜」，這款刮刮樂有550個最高獎金10萬元，中獎率50％。在輸入指令後，依照ChatGPT與Gemini各自給出的建議號碼，分別選擇尾號24號及16號，分別中了300元及200元，成功回本之外還小有收穫。這回合由ChatGPT扳回一城。
台彩表示，這幾張根據AI建議號碼選購的刮刮樂都有中獎，表現不相上下，主要是過程中增添了不少樂趣。
🐴金馬報喜迎新年
🧧別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」
🧧別再只看生肖！2026年犯太歲名單曝光 名字中「這些部首」更要小心
🧧2026天赦日全攻略！6天黃金吉日＋5大禁忌 開運方位一次看
🧧春節紅包行情價全公開！安全牌金額、避地雷數字 教你怎樣包才不失禮
🧧春節送禮別踩雷！「8樣東西」千萬不能送：送錯恐自斷財路
🧧過年到了春聯如何貼？ 慎防8大禁忌 做錯小心福氣跑光又漏財
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。