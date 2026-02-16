年夜飯必備就是它 專家：象徵好兆頭、年菜好選擇

今天除夕團圓，什麼菜色是年夜飯必備？農業部表示，過年餐桌上，怎麼能少了象徵好兆頭的鯧魚，「一年的好運就靠這道」，因為「鯧」與「昌」同音，代表昌隆、昌旺、好運一整年，不只美味，更是年節餐桌上不可或缺的吉祥料理。鯧魚上桌，年年有魚，富貴又昌隆。

「鯧魚」其實不只一種，農業部表示，除了「鯧科」的銀鯧（白鯧）、中國鯧、鐮鯧外，也有其他魚類因為外型相似，也被稱為鯧魚。像是「烏鯧」，還有民眾最熟悉的「金鯧」，其實是屬於鰺科魚類。

年菜桌上常見的白鯧，農業部表示，屬海洋捕撈，易受季節及海洋資源量影響，平價國產的養殖金鯧外表與白鯧相似，油脂豐厚，肉質紮實細緻、口感清甜，無論乾煎、清蒸或紅燒，都非常適合，也是年菜好選擇。

農業部表示，不論是哪一種「鯧」，只要夠新鮮，都能呈現最純粹的鮮美滋味，為年夜飯增添滿滿的幸福與好運，一起把好運吃進新的一年。 鰺科。圖／取自農業部臉書粉專 鯧科。圖／取自農業部臉書粉專