新春15款刮刮樂全攻略 台彩：快速回本鎖定這款

春節假期不少民眾會買彩券討吉利，台彩今年春節前共發行15款刮刮樂，且依據不同刮獎習慣，區分5類「刮刮樂流派」，推薦追求效率回本者，可挑選新台幣2000元的「2000萬超級紅包」或1000元的「1200萬大吉利」，2款刮刮樂中獎率分別為69.33%與70%。

新年試手氣買彩券已成為許多家庭春節團聚的必備環節，據台彩銷售統計，2025年農曆春節應景刮刮樂達1459個百萬元以上獎項，全台共刮出1445個。

觀察縣市分布，高雄市共刮出217個，居全台之冠，新北市共刮出215個位居第2名，台中市刮出210個位居第3名。

為迎接金馬年，台彩表示，今年2026年春節前共發行15款刮刮樂，多達1479個百萬元以上獎項，再度刷新歷年春節前發行紀錄。其中，頭獎獎金最高的「2000萬超級紅包」，頭獎新台幣2000萬元共有10個，100萬元獎也有1200個，總中獎率69.33%。

台彩也依據不同刮獎習慣，區分出5類「刮刮樂流派」，供民眾作為購買彩券參考。首先是「效率至上派」，推薦追求效率回本者，可挑選2000元的「2000萬超級紅包」或1000元的「1200萬大吉利」，2款刮刮樂中獎率分別為69.33%與70%，若預算有限，可選擇200元「金馬報喜」或100元「馬年行大運」，中獎率均為50%。

台彩表示，第2類是「完美主義派」，特色是除了QR Code掃碼區域，也會把其他能刮的區域全部刮乾淨，可選擇需要慢慢刮、慢慢對獎的300元「海底大尋寶」或200元「獎金樂翻倍」，其中「海底大尋寶」也是今年最有機會以小博大的黑馬。

台彩表示，第3類是「孤高享受派」，偏好買完帶回家自己刮者，可選擇2000元的「2000萬超級紅包」或1000元的「1200萬大吉利」，2款刮刮樂都很適合獨自在家屏息對獎，享受與百萬、千萬大獎一對一的震撼感。

台彩說明，第4類是「豪氣集資派」，適合喜歡「包牌」分享運氣者，推薦2000元的「2000萬超級紅包」，由於每本有19張，非常適合家族集資在親友聚會、圍爐時一起挑戰史上最多的百萬、千萬獎項。

台彩表示，最後一類是「湊熱鬧第一名派」，代表的是不求發大財、只求參與這份熱鬧氣氛者，推薦500元的「金馬獎」與「五路財神」，其中「金馬獎」為100%中獎率的生肖限定款，保證不會空手而歸，亦可選擇200元的「金馬報喜」或100元的「馬年行大運」、「財源滾滾」與「財神報到」，皆屬於低面額的年節應景刮刮樂。