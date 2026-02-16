何時結婚？醫師建議春節應對長輩追問妙招

快訊

中央社／ 記者趙麗妍台中16日電
春節難免遇長輩「關心」結婚生子、職涯規劃議題，廚房備餐時親戚間也可能有摩擦，身心精神科醫師章秉純建議不同應對方式，並冷靜1秒回想過節目的，維持身心健康與家庭和諧。示意圖／AI生成
春節難免遇長輩「關心」結婚生子、職涯規劃議題，廚房備餐時親戚間也可能有摩擦，身心精神科醫師章秉純建議不同應對方式，並冷靜1秒回想過節目的，維持身心健康與家庭和諧。

衛生福利部台中醫院身心精神科醫師章秉純表示，遇這種情況，依與長輩間感情深度可採不同對策。如果感情淡薄，可採「低階轉移話題」，被問及不想回答的問題時，切換到「社會科」議題，討論長輩感興趣的政治、社會現象，讓對方發表想法；或可選「自然科」議題，討論養生、運動或補品等話題。

他說，如果與長輩感情較深厚具溝通基礎，可嘗試「高階心靈溝通」，平靜設立界線，「很感謝你的關心，現在我也沒答案」；更高階做法趁機與長輩探討人生觀，詢問當年結婚生子初衷，多年後感想如何，以深度對話強化親子連結。

至於廚房備餐時親戚間可能的衝突，章秉純建議「視角拉遠」、「掌握冷靜空間」。他說，當快有情緒時，可給自己1秒思考，團聚是為和樂過年，而非爭論菜色，冷靜自己、保持理性，避免進入「戰鬥模式」。

章秉純說，無法掌控局勢時，最成熟回應是冷靜設定界線，萬用應對句「你說的很有道理，我會想想看」，能不吞下委屈，也優雅保護自我心理健康，維護和諧場面。

農曆過年 春節 馬年

