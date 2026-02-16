快訊

新北割頸案 他指「乾哥」頂多關4年：司法正義是否該學美國爸爸？

聽新聞
0:00 / 0:00

除夕別踩雷！ 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。圖／AI生成
隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私。示意圖。圖／AI生成

今天是除夕，命理師柯柏成說，丙午馬年火氣旺，切忌在除夕吵架，尤其圍爐飯桌上有「5大地雷」催婚、問成績、談債務、探薪資、聊政治，親友沒說也別主動問；也建議當天可燒橘皮為住家換氣改運，尤其是家人患病更有祛病氣功效。

「除夕無疑是傳統節日中最重要的一天」，柯柏成說，而其核心的意義就是闔家團圓，形式上無須拘泥，闔家出遊在外地過年，或是出嫁的女兒提早返家團圓也無妨，畢竟遍觀所有古今典籍都沒類似記載禁止女兒除夕返家的規定。

但他說，要特別注意的是，除夕後將迎來馬年，而丙午火旺，在除夕團圓時吵架是大忌，一吵可能記仇一整年，又以催婚介紹對象、問親友小孩功課學業成績、談債務欠錢、探詢薪資年終，以及政治性話題，這5大地雷容易造成對方壓力引起怨懟。

柯柏成表示，隨時代演進，現在年輕人不喜歡無謂的「拷問」，長輩們也要與時俱進，多說恭喜發財，少探聽他人隱私，當家人親友沒有說，自己也別主動問，一家人開心吃喝團聚才是最重要的，而在年夜飯後建議可燒橘皮為住家換氣改運。

「橘」音同「吉」，他說，把新鮮橘子皮用打火機或瓦斯爐烤一下，冒出白煙時拿到家中各個角落繞一下，橘皮天然香氣能把置換累積一整年停滯的氣，換成大吉大利的氣運；若家人生病，燒橘皮的氣在其床底下多繞幾圈，有祛病氣趕走病魔之效。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆過年 春節 馬年

延伸閱讀

未來天氣3重點 賈新興：除夕變天轉濕冷 東北季風至少影響到初二

今除夕明顯變天 新竹以北中午後降溫轉雨 初一南部也有感

東北季風擾除夕 吳德榮：下午變天北部轉雨又降溫 低溫探1字頭

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

相關新聞

除夕別踩雷！ 命理師示警5大地雷 一招改運祛病氣

今天是除夕，命理師柯柏成說，丙午馬年火氣旺，切忌在除夕吵架，尤其圍爐飯桌上有「5大地雷」催婚、問成績、談債務、探薪資、聊...

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

農曆新年是華人最重要的節慶，家家戶戶會在除夕這天除舊布新，迎接新的一年開始。除夕也是團圓的日子，相關的習俗和禁忌更是不少，《聯合新聞網》就幫大家整理了除夕這一天的傳統習俗和要遵守的禁忌，讓民眾了解能夠順遂平安的過新年。

廣角鏡／僅0.3公分 世界最小黃金馬

迎接二○二六馬年，台灣毫芒雕刻藝術家陳逢顯再度以極微尺度創作黃金馬。歷時半年創作，完成僅約○點三公分大小的微型金馬，被譽...

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

過年拜拜是台灣人重要的傳統習俗，從除夕到初五流程也不大一樣，需依照時間順序分別祭拜不同的對象…

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

台彩公布2026年春節加碼方案，總金額12億創歷年新高。台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，再加碼...

教學／早睡黨必看！過年祝福「預約發送」全攻略 iPhone、安卓都能用

台灣人過年有守歲的習俗，大家都會等到凌晨12點以後，慶祝新的一年到來，許多人也會在這時給親朋好友發祝福訊息。不過每個人的生活作息不同，對於習慣早睡的人來說，要熬到12點可能很困難，聯合新聞網《科技玩家》特別整理了定時發送祝福簡訊的方式，讓你就算早睡也能及時向朋友送上祝福。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。